La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado minutos antes de la conferencia de prensa en que Alianza Lima, Universitario de Deportes y 6 clubes más desistieron de participar en la Liga 1. En dicha publicación, el ente rector del fútbol peruano hizo su propia interpretación de la medida cautelar emitida por el Poder Judicial.

Para la FPF, la medida cautelar solo prohíbe la transmisión de los partidos de la Liga 1 por casas televisoras que no han recibido autorización de ellos.

“El juzgado que ha concedido la medida cautelar a favor de la FPF y contra Media Networks Latin America, GOL TV Latinoamérica y el CFP, dispone la suspensión de cualquier acto vinculado con los derechos de televisación propiedad de la FPF sin su autorización. Por ello, no cabe ninguna interpretación que impida que los operadores autorizados por la FPF realicen las próximas transmisiones que se viene coordinando para la Liga 1″, señalan

“Sobre los partidos que no son de propiedad de la FPF, como amistosos de presentación, etc; los clubes son libres de decidir la manera de transmisión, incluso a través de otros operadores, tal como lo realizaron sin mayores inconvenientes, quedando demostrado que la Medida cautelar no tiene ningún alcance en ese aspecto”, agregan.

Asimismo, reiteran que respetan el contrato que 4 clubes ( Universitario, Municipal, Sport Boys y Mannucci ) aún mantienen con el Consorcio Gol Perú.

“La FPF reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) antes de la aprobación del actual Estatuto FPF y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. En esa línea, la FPF mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitario de Deportes, Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga 1 a través de la señal de Gol Perú”, sentencian.

¿Qué dice en verdad la medida cautelar?

“Ordena suspender los efectos de todos y cada uno de los contratos y/o cualquier otro acto jurídico referido a los derechos de transmisión audiovisual sobre todos y cualesquiera partidos de fútbol disputados en territorio peruano, ya sea de partidos amistosos u oficiales , que hayan sido celebrados por los codemandados o cualquier empresa ligada o vinculada a éstos o cualquier otro tercero en general , persona natural o jurídica, decretando que dichos actos se suspende frente a la solicitante hasta la conclusión del presente proceso”.

“En consecuencia, se ordena a los emplazados, o cualquier empresa ligada o cinculada a éstos, o cualquier otro tercero en general persona natural o jurídica, abstenerse de celebrar cualquier acto o negocio jurídico relacionado a dichos derechos de transmisión audiovisual hasta la conclusión del presente proceso”.

