La polémica llegada de Andy Polo como refuerzo de Universitario de Deportes sigue generando cuestionadas posiciones como la que adoptada por la ‘Trinchera Norte’ que este lunes amenazo con tomar medidas represivas contra el colectivo de mujeres hinchas del cuadro cremas, quienes desde la tribuna popular, protestaó por la llegada del futbolista de la MLS por agredir a su esposa.

La barra más radical del cuadro estudiantil compartió un comunicado en las redes sociales donde para muchos aficionados restringe la libertad de expresión de las hinchas mujeres quienes se indignaron y con carteles demostraron su rechazo a la contratación del delantero, denunciado por violencia y abandono familiar.

“Estaremos atentos ante estos hechos para que no se repitan y tomaremos las medidas necesarias ya que temas personales y ajenos que no tengan que ver con Universitario NO tendrán espacio en nuestra tribuna”, dicen las últimas líneas que parecen ser una amenaza a cualquier tipo de expresión de las hinchas cremas.

Comunicado de la barra crema indignó hasta los porpios hinchas estudiantiles (Twitter)

Barra Universitario: “Acá se protesta a favor del club”

Por si no fuera suficiente lo expresado por la ‘Trinchera Norte’, la ‘Comunidad Universitaria’, otra agrupación de los aficionados cremas, apoyaron el tenor de los otros barristas. “Respeten NORTE, acá se protesta a favor del club no a favor de una idea personal, no utilicen la marca UNIVERSITARIO para sus ideologías propias. No sé cuelguen de nuestros COLORES”.

La ‘Trinchera Norte’ empezó su misiva a los hinchas con sentando su postura a los vivido el día sabado en el esytadio Monumental “Mediante nuestros medios digitales queremos comunicar nuestra posición ante los hechos de protesta que vienen ocurriendo en nuestras tribunas por la contratación de un jugador. Recalcamos firmes el papel de la mujer crema, que cumple con el objetivo de alentar y de seguir a nuestro club t también cuando se ha tenido que reclamar por los colores que llevamos en nuestro corazón”, expresa en un primer párrafo.

Chicas, seguidoras de Universitario, rechazaron el regreso de Andy Polo. (Twitter)

“Esto ha sido tergiversado por alguna agrupación con fines que no va en busca de un beneficio para Universitario, sino con intenciones políticas e ideológicas que no son compartidas por la totalidad de la hinchada”, continua el comunicado y concluye “Rechazamos rotundamente que se utilice nuestra tribuna para fomentar la desunión de todos los presentes y querer implantar ideas que no van enfocadas al beneficio de la ‘U’”.

Hinchas reclaman a Trinchera: “Esto es una amenaza”

Esta postura fue rápidamente criticada por otros hinchas crema “La están caga... Van alejar al grupo femenino de la tribuna”, “Esto es una AMENAZA contra las hinchas. Si algo les pasa es responsabilidad de ustedes”, “Respeten las posturas de cada hincha, no es difícil, empiecen por ahí”, “Su propia barra las amenaza, ¡lamentable!”, fueron los más mesurados comentarios contra esta facción de las barra crema.