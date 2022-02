El legendario luchador de WWE Tiple H no volvería a luchar, debido al último problema cardíaco que incluso lo llevó a su centro médico. Resulta que el conocido periodista especializado Dave Meltzer manifestó en su programa Wrestling Observer Radio, ‘que sería una terrible idea’ que Paul Levesque volviera a luchar.

Meltzer afirmó que en la actualidad ‘El Juego’ no puede luchar, por lo menos este 2022, debido al problema que sufrió en el corazón en setiembre del año pasado.

“Sería una terrible idea que Triple H vuelva a luchar debido a sus problemas con su corazón. No puede. No quiero decir nunca, porque eso es injusto. Creo que tal vez pueda hacer algo, pero sería una idea horrible para él. Se que eso no va a sucede, por lo menos, este año. No hay forma”, expresó el periodista.

La última vez que Triple H luchó fue en julio del 2019, cuando hizo equipo con el nipón Shinsuke Nakamura, en un duelo ante Samoa Joe y Robert Roode, en Japón. Desde dicha ocasión, el 14 veces campeón mundial.

LA CARRERA DE TRIPLE H EN LA LUCHA LIBRE

Triple H es uno de los luchadores más conocidos del mundo entero. Recordado por su rubia caballera, ‘el amo del Pedigree’ se convirtió en campeón mundial catorce veces, además, también ha conquistado otros cinturones como el título intercontinental y los campeonatos en pareja.

Aunque Levesque es uno de los rostros más populares de WWE, pocos saben que comenzó su carrera en la extinta WCW en 1994, sin embargo un año después partiría a la que sería su casa hasta la actualidad.

CASADO CON LA HIJA DEL DUEÑO DE WWE

Triple H también es conocido por ser el esposo de la hija del propietario de WWE, Vince McMahon; Stephanie McMahon, con quien contrajo matrimonio en el 2003, luego de poco más de dos años de noviazgo.

Levesque también tuvo una relación con la ‘octava maravilla del mundo’, la desaparecida luchadora Chyna, antes de iniciar su romance con McMahon.

En la actualidad, Triple H se desempeña en WWE como Vicepresidente Ejecutivo de Talentos y estuvo al mando del programa de desarrollo de talento NXT.





