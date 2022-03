Una noticia sorpresiva. El histórico peleador Paul Michael Levesque, también conocido como Triple H, se retira de los cuadriláteros. Así lo anunció en una entrevista a ESPN. El motivo se dio por temas médicos, relacionados a su corazón.

Triple H decidió retirarse de la lucha libre dado que, tuvo una operación al corazón en septiembre del 2021. El luchador sostuvo que tiene un desfibrilador en el pecho, ya que los problemas cardíacos estuvieron cerca de llevarlo a fallecer.

El ‘Asesino Cerebral’ estuvo presente en la mayoría de los últimos Wrestlemania, a pesar de no estar en las luchas regulares, esto debido a su rol como directivo en la WWE.

Además de la entrevista con Stephen A. Smith de ESPN, la WWE oficializó el retiro del luchador en su cuenta de Twitter.

De esta manera, Tiple H no subirá más a un cuadrilátero, siendo la última vez contra Randy Orton. Sin embargo, durante toda su carrera tuvo muchos rivales como Stone Cold, Mick Foley, The Rock, Kurt Angle, Chris Jericho, Shawn Michaels, Batista, Daniel Bryan y The Undertaker.

El mensaje de Triple H

“Tuve neumonía viral. Mis pulmones estaban inflamados y, a medida que pasaban los días siguientes y llegué a casa, empeoró cada vez más. Mi esposa (la ejecutiva de WWE Stephanie McMahon) vio algo de sangre y cosas que estaba tosiendo, y fui y me revisaron, y venía de la neumonía viral, pero tenía líquido en mis pulmones. Tenía algo de líquido alrededor de mi corazón, así que me hicieron un seguimiento e hicieron un electrocardiograma y eco y todo. Básicamente, si la forma en que el corazón bombea está entre el 55 y el 60 por ciento de su fracción de eyección, ese es un buen número. Yo estaba en el 30 por ciento. Recibí un mensaje de texto rápido que decía: no se tome el tiempo, haga las maletas muy rápido y diríjase a la sala de emergencias y yo te informaré en el camino. Entonces, cuando llegué a la sala de emergencias, mi fracción de eyección había bajado al 22 por ciento, lo cual, ya sabes, tenía insuficiencia cardíaca”, dijo.