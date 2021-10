Ver TUDN EN VIVO el partido México vs. El Salvador en directo se enfrentan por la sexta jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 de Concacaf este miércoles 13 de octubre desde las 9:05 p.m. (horario peruano) en el estadio Cuscatlán. Trome te trae los pormenores del encuentro.

El ‘Tri’ cumplió con los deberes y se impuso por 3-0 a Honduras con anotaciones de Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori e Hirving Lozano. La victoria en el estadio Azteca y el tropiezo de Estados Unidos (perdió 1-0 contra Panamá) dejaron en la cima al equipo de Gerardo Martino.

Los aztecas afrontarán la visita a El Salvaron en el primer lugar con 11 puntos, tres más que el cuadro de las barras y las estrellas con ocho. Siguen Panamá con ochos unidades y Canadá con siete en el cuarto lugar, el que permite ir al repechaje.

‘La Selecta’ está fuera de los cuatro mejores, pero aún hay opciones de pensar en la Copa del Mundo, pues tiene cinco unidades en el sexto casillero. Arriba aparece Costa Rica con seis. Dos selecciones que lucharán en esta fecha.

México vs. El Salvador: alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, César Montes, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Héctor Herrera, Édson Álvarez, Sebastián Córdova; Hirving Lozano, Rogelio Funes Mori, Jesús M. Corona.

El Salvador: Mario González, Alex Roldán, Rómulo Villalobos, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas; Cristian Martínez, Marvin Monterroza, Darwin Cerén, Enrico Dueñas; Jairo Henríquez y Joaquín Rivas.

¿A qué hora juegan México vs. El Salvador EN VIVO por las Eliminatorias?

Perú – 9:05 p.m.

Colombia – 9:05 p.m.

Ecuador – 9:05 p.m.

México – 9:05 p.m.

Venezuela – 10:05 p.m.

Bolivia – 10:05 p.m.

Argentina – 11:05 p.m.

Chile – 11:05 p.m.

Paraguay – 11:05 p.m.

Uruguay – 11:05 p.m.

Brasil – 11:05 p.m.

España – 4:05 a.m. (14 de octubre)

¿Dónde ver México vs. El Salvador EN VIVO por las Eliminatorias?

TUDN, Canal 5 y Canal 7 son las señales habilitadas para ver el partido de las Eliminatorias Qatar 2022 que presentará a la selección mexicana del ‘Tata’ Martino sin la presencia de los defensores Jorge Sánchez y César Montes.

“Jorge prácticamente está descartado contra El Salvador, y de confirmarse, no hará el viaje, todo aquel jugador que no pueda jugar, no hará el viaje, como el caso de César Montes”, había comentado el estratega argentino el pasado domingo.

Por su lado, la selección de El Salvador volvió a casa tras caer por 2-1 ante el elenco ‘tico’, luego de iniciar ganando el compromiso por el tanto de Jairo Henríquez. El técnico Hugo Pérez confía en lo que pueden hacer sus dirigidos en casa, tal como ocurrió en el triunfo sobre Panamá.

‘La Selecta’ confirmó que el defensor central Eriq Zavaleta está descartado para el choque con los aztecas. Mientras que otro zaguero, Roberto Domínguez, tampoco estará en la cancha por acumulación de tarjetas. Mientras que Henríquez está en duda por problemas físicos.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO el partido de selección mexicana en Eliminatorias?

Si vives en México podrás seguir el partido en la cadena TUDN que transmite EN VIVO el México vs El Salvador por las Eliminatorias Qatar 2022.

DirecTV: 464 (SD y HD)

Dish: 869 (HD)

AT&T: 658

IZZI: 501 (SD) y 890 (HD)

SKY: 547 (SD) y 1547 (HD)

Total Play: 503

Verizon FiOS: 1524

¿Dónde juegan México vs. El Salvador por las Eliminatorias?

VIDEO RECOMENDADO

Selección peruana: los reclamos más recordados en las Eliminatorias