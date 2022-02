México vs. Panamá EN VIVO TUDN ONLINE: se enfrentarán este miércoles 2 de febrero desde las 9:00 p. m. (hora mexicana) y 10:00 p. m. (hora peruana y panameña) por la fecha 11 de la Tercera fase de las Eliminatorias Qatar 2022 en Concacaf. El partido también será transmitido por Azteca Deportes, ESPN y TUDN, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles al instante, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Estadio Azteca y el árbitro salvadoreño Iván Arcides Barton será el encargado de impartir justicia. Por ahora, la tabla de posiciones tiene a México en el tercer lugar, con acceso directo al Mundial, al sumar 18 puntos; en tanto que Panamá está en la cuarta casilla, con 17 unidades, en zona de repechaje.

¿En qué canal ver partido México vs. Panamá en vivo?

Argentina : Star+, ESPN3 Argentina

: Star+, ESPN3 Argentina Bolivia : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Brasil : Star+

: Star+ Chile : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ Colombia : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Ecuador : ESPN3 Andina, Star+

: ESPN3 Andina, Star+ México : Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV

: Canal 5 Televisa, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, TUDN En Vivo, TUDN, Blim TV Panamá : Nex

: Nex Paraguay : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Perú : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Estados Unidos : TUDN.com, Paramount+, Univision NOW, Univision, TUDN USA, TUDN App

: TUDN.com, Paramount+, Univision NOW, Univision, TUDN USA, TUDN App Uruguay : Star+, ESPN3 Andina

: Star+, ESPN3 Andina Venezuela: Star+, ESPN3 Andina

¿A qué hora juegan México vs. Panamá en vivo?

Estados Unidos – 7.00 p. m. hora de Los Ángeles

México – 9.00 p. m.

Estados Unidos – 9.00 p. m. hora de Texas

Perú – 10.00 p. m.

Panamá – 10.00 p. m.

Ecuador – 10.00 p. m.

Colombia – 10.00 p. m.

Estados Unidos – 10.00 p. m. hora de Miami

Bolivia – 11.00 p. m.

Venezuela – 11.00 p. m.

Argentina – 12.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Chile – 12.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Uruguay – 12.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Brasil – 12.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Paraguay – 12.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Portugal – 3.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Inglaterra – 3.00 a. m. (jueves 3 de enero)

Italia – 4.00 a. m. (jueves 3 de enero)

España – 4.00 a. m. (jueves 3 de enero)

El rendimiento de la selección mexicana ha ido bajando en las últimas jornadas y la situación despertó las críticas contra el entrenador Gerardo Martino. Durante la actual fecha triple, los dirigidos por el técnico argentino no mostraron un buen desenvolvimiento en la victoria 2-1 sobre Jamaica, la cual se dio sobre el final, luego de remontar.

Tras ello, el ‘Tri’, en casa, no pudo salir del empate 0-0 ante Costa Rica, resultado que complica las opciones de una clasificación directa a la Copa del Mundo. De caer ante la selección panameña, el representativo de México terminará en la temible zona de repesca internacional. Sin duda, el objetivo es evitar esa circunstancia.

Debido a la gran necesidad de triunfo, el DT optará por un once ofensivo, que incluirá a Raúl Jiménez. El delantero de Wolves presentó problemas musculares y no jugó las dos fechas anteriores, pero ya está recuperado y ocupará el puesto de Rogelio Funes Mori. Hirving ‘Chucky’ Lozano también es fijo, mientras que Andrés Guardado y Héctor Herrera pelean por un lugar en el once.

Por su parte, la selección de Panamá se recuperó del inicio complicado que tuvo en las Eliminatorias Qatar 2022 y ahora tiene la posibilidad de llegar al puesto de pasaje directo al Mundial. En su última presentación, los ‘Canaleros’ sumaron un valioso triunfo en casa: remontaron por 3-2 a Jamaica.

Los goles de los defensas Eric Davis y Ariano Azmahar fueron claves, a la vez que Alberto Quintero, Yoel Barcenas y Rolando Blackburn tuvieron una resaltante actuación. El entrenador Thomas Christiansen pretende seguir por esta senda y no se guardará nada en este decisivo encuentro.

México vs. Panamá: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa; Gerardo Arteaga, Néstor Araujo, César Montes, Jesús Gallardo; Alexis Vega, Andrés Guardado, Luis Romo; ‘Chucky’ Lozano, Raúl Jiménez y Jesús ‘Tecatito’ Corona.

Panamá: Luis Mejía; Fidel Escobar, Eric Davis, Andrés Andrade, Michael Murillo; Adalberto Carrasquilla, Yoel Bárcenas, Alberto Quintero, Aníbal Godoy, César Yanis y Rolando Blackburn.

México vs. Panamá: historial de partidos

Desde 2014, se desarrollaron 10 partidos entre México vs. Panamá y las estadísticas han sido totalmente favorables para el ‘Tri’: ganó siete veces. Los ‘Canaleros’ solo ha sacado empates en ese periodo de tiempo y la última igualdad se dio en el actual proceso clasificatorio.

08-09-2021: Panamá 1-1 México - Eliminatorias

30-06-2021: México 3-0 Panamá - Amistoso

15-11-2019: Panamá 0-3 México - Nations League

15-10-2019: México 3-1 Panamá - Nations League

01-09-2017: México 1-0 Panamá - Eliminatorias

15-11-2016: Panamá 0-0 México - Eliminatorias

11-10-2016: Panamá 0-1 México - Amistoso

13-10-2015: México 1-0 Panamá - Amistoso

22-07-2015: Panamá 1-2 México (prórroga) - Copa Oro

12-10-2014: México 1-0 Panamá - Amistoso