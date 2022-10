Toluca vs. América EN VIVO vía TUDN EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este miércoles 19 de octubre en el partido de ida por las semifinales del Apertura 2022 Liga MX en el Estadio Nemesio Diez. El compromiso se jugará a partir de las 9:06 p. m. (hora peruana).

Los ‘Diablos Rojos’ clasificaron a este instancia luego de eliminar en resultado global a Santos Laguna por 6-4 y ahora, el equipo está concentrado en las ‘Águilas’. Así lo hizo notar el técnico Ignacio Ambriz quien elogió a sus rivales de turno.

“Hoy estamos en la puerta de una nueva semifinal y nos queda trabajar fuerte para hacer dos grandes partidos frente a un gran rival como es América. El fútbol suele dar revanchas y ahora me espera una más, me gustan los retos y es una buena oportunidad para afrontar esos desafíos”, señaló en conferencia de prensa tras el triunfo ante los ‘Guerreros’.

“Nos espera un partido fuerte, pero estoy tranquilo, sabemos que es el mejor equipo al que nos vamos a enfrentar”, añadió el estratega mexicano quien asumió la dirección técnica de Toluca en diciembre del 2021.

Toluca vs. América: a qué hora juegan en semifinales de Liga MX

Perú: 9:06 p. m.

México: 9:06 p. m.

Colombia: 9:06 p. m.

Ecuador: 9:06 p. m.

Uruguay: 11:06 p. m.

Chile: 11:06 p. m.

Argentina: 11:06 p. m.

Por su parte, América llegó a esta semifinal luego de eliminar a Puebla con un resultado global de escándalo (11-2). El cuadro azulcrema venció por 6-1 en condición de visita y luego, derrotó por 5-1 en el Estadio Azteca.

Luego de la victoria, el DT Fernando Ortiz llamó a la tranquilidad. “No hemos logrado nada todavía, no quiero ser ave de mal agüero, los rivales van a ser muy difíciles, esperamos a mañana al rival, prepararlo y afrontarlo”, señaló en conferencia de prensa.

“Nosotros somos siempre lo mismo, no mandamos mensaje a nadie, lo importante es seguir insistiendo y mostrar nuestro mejor juego. Me interesa más cómo los chicos lograron resolver sacar la victoria, no la cantidad de goles, calma. Sea uno o sea dos estamos en semifinal”, añadió.

Es importante mencionar que América y Toluca se enfrentaron el 13 de julio de este año por la fase regular. Las ‘Águilas’ se quedaron con la victoria por 1-0 gracias al gol de Richard Sánchez en los minutos finales del partido.

¿Qué canales transmiten el Toluca vs. América en vivo?

Es importante mencionar que el encuentro entre América y Toluca por el partido de vuelta de las semifinales de la Liga MX se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Univisión y TUDN para el territorio mexicano.

Toluca vs. América: posibles alineaciones

Toluca: Volpi, Mosquera, Ortega, Huerta, Angulo, Meneses, Baeza, Ruiz, Navarro, Sanvezzo y González.

América: Ochoa, Lara, Araujo, Cáceres, Reyes, Dos Santos, Aquino, Layún, Martín, Martínez y Rodríguez.