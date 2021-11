Ver TV Pública EN VIVO el clásico Argentina vs. Brasil EN DIRECTO se verán las caras por las Eliminatorias a Qatar 2022 este martes 16 de noviembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y 8:30 p.m. (hora argentina). Podrás seguir todas las incidencias del choque -que contará con la presencia de Lionel Messi- entre la ‘Albiceleste’ y la ‘Canarinha’ a través del Minuto a Minuto, aquí.

La selección brasileña de fútbol ya clasificada para el Mundial de Qatar 2022, intentará vengarse de la final de la Copa América 2021 que perdió en julio ante Argentina cuando visite a la Albiceleste en San Juan con el estadio lleno en su máxima capacidad.

El equipo capitaneado por Lionel Messi lleva 26 partidos sin derrotas, con 17 triunfos y 9 empates, y viene de ganarle por 0-1 a Uruguay el viernes. Brasil, por su parte, se aseguró un lugar en la próxima Copa del Mundo de la FIFA el jueves al superar a Colombia por 1-0.

Aún con un partido menos - el encuentro suspendido en Brasil - la ‘Canarinha’ y Argentina están en la cima de las eliminatorias sudamericanas con 34 y 28 puntos, respectivamente. Detras de ellos están Ecuador (20), Chile (16), Colombia (16), Uruguay (16), Perú (14), Paraguay (12), Bolivia (12) y Venezuela (7).

Bajas y novedades para el Argentina vs Brasil

El seleccionador argentino Lionel Scaloni confirmó este lunes en una rueda de prensa que Messi, que si bien jugó solo unos minutos ante Uruguay por lesión, será titular en el clásico sudamericano. En cambio, Leandro Paredes y Paulo Dybala están en duda por sendas molestias físicas. Lo más probable es que el ingreso de Messi por Dybala sea la única modificación en el once inicial de la Albiceleste.

“Yo soy de la idea de jugar igual siempre, más allá del rival que sea. Hay que jugar siempre igual. Después la magnitud del triunfo no es el mismo, pero a mí no me vale que un jugador contra Venezuela juegue de una manera y contra Brasil de otra. El fútbol es siempre fútbol juguemos contra quién juguemos”, sostuvo Scaloni.

Brasil enfrenta este encuentro con la sensible baja por suspensión de Casemiro, centrocampista del Real madrid y emblema de su selección. Lo más probable es que en su lugar esté Fabinho, del Liverpool, a pesar de que Edenilson, volante del Inter de Porto Alegre, fue convocado de urgencia tras la amarilla de Casemiro. A ello se suma la ausencia de Neymar por lesión.

A pesar de estar clasificado, ‘Tite’ no le restó importancia al encuentro de este martes. “Es ya un partido de Copa del Mundo. Un Brasil-Argentina siempre es grande, por la calidad técnica individual de los jugadores de los dos equipos. Es un partido de Mundial y tiene una historia de grandes enfrentamientos”, sostuvo este lunes en rueda de prensa.

¿A qué hora juegan el clásico Argentina vs. Brasil EN VIVO?

Perú - 6:30 p.m.

Ecuador - 6:30 p.m.

Colombia - 6:30 p.m.

México - 6:30 p.m.

Bolivia - 7:30 p.m.

Venezuela - 7:30 p.m.

Paraguay - 7:30 p.m.

Chile - 7:30 p.m.

Argentina - 8:30 p.m.

Brasil - 8:30 p.m.

Uruguay - 8:30 p.m.

España - 12:30 a.m. (miércoles 17 de noviembre)

¿Dónde ver el clásico Argentina vs. Brasil EN VIVO?

Perú - Movistar Deportes

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - COTAS Televisión

Venezuela - TLT Venezuela

Paraguay - HEI

Chile - TNT Sports Go

Argentina - TyC Sports

Brasil - Now Net e Claro

Uruguay - VTV Uruguay

España - #Vamos

¿Cómo ver TV Pública EN VIVO el Argentina vs Brasil de Eliminatorias Qatar 2022?

Si vives en territorio argentino, para ver el Argentina vs. Brasil EN VIVO debes sintonizar Televisión Pública (Argentina). El Canal 7 de Buenos Aires, más conocido como Televisión Pública y estilizado como TVP, es una estación de televisión abierta argentina que se transmite desde la ciudad de Buenos Aires y que actúa como la emisora cabecera de la cadena de televisión pública de ese país.

Para ver TV Pública EN VIVO podrás sintonizarlo en los canales: 14 (básico - digital - HD), 8 (digital), 1007 (HD), 121 (digital) y 1121 (HD).

Argentina vs. Brasil: alineaciones probables

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Fred, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Gabriel Barbosa.

Argentina vs. Brasil: dónde se disputará el partido