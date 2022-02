Ver TV Pública en vivo, Argentina vs Colombia chocan este martes 1 de febrero por la jornada 16 de las Eliminatorias Qatar 2022 en un vibrante duelo que tendrá lugar en el en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. A continuación, te contamos los pormenores y todo sobre la transmisión del canal TV Pública.

Argentina tiene el boleto a Qatar 2022 ya asegurado, pero no baja las revoluciones pese a ello. Eso fue comprobado en el triunfo sobre Chile en Calama, al cual venció por 2-1 en calidad de visita. Ahora, la ‘Albiceleste’ intentará acercarsea Brasil en el primer lugar de la tabla de posiciones pero para ello deberá ganar a Colombia.

Por su parte, la Colombia de Reinaldo Rueda sufrió un duro revés en la fecha pasada tras perder 1-0 ante Perú, rival directo. A falta de tres jornadas, los ‘cafeteros’ no tienen margen de error y deberán ganar sí o sí para no quedar comprometidos en su lucha por un cupo mundialista.

A continuación te brindamos todos los detalles del Argentina vs Colombia -en el que no estará Lionel Messi por no estar convocado- y su transmisión vía TV Pública.

Horarios del Argentina vs Colombia EN VIVO por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú - 18:30 horas

Ecuador - 18:30 horas

Colombia - 18:30 horas

Bolivia - 19:30 horas

Venezuela - 19:30 horas

Brasil - 20:30 horas

Paraguay - 20:30 horas

Uruguay - 20:30 horas

Argentina - 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

¿Dónde ver el Argentina vs Colombia para ver las Eliminatorias Qatar 2022?

Perú - Movistar Deportes

Ecuador - ECDF YouTube

Brasil - SporTV 2

Colombia - Caracol TV

Uruguay - VTV

Argentina - TyC Sports, TV Pública

Bolivia - Tigo Sports

Paraguay - Tigo Sports

Chile - TNT Sports, Estadio TNT

Venezuela - TLT

¿Cómo puedo ver TV Pública EN VIVO Argentina vs Colombia en Eliminatorias?

A continuación revisa la lista de canales en los cuales se puede TV Pública EN VIVO el Argentina vs Colombia.

Antina: Canal 12

Cablehogar: Canal 10 (Básico), Canal 30 (Digital) y Canal 812 (HD)

Cablevisión Flow: Canal 11 (HD)

Cablevisión (Uruguay): Canal 18 (HD) y Canal 707 (HD)

Claro TV: Canal 11 (HD)

CPETV, Santa Rosa: Canal 10 (Digital/SD) y Canal 510 (HD)

DirecTV Sports: Canal 121 (SD) y Canal 1121 (HD)

¿Cómo descargar la app de TV Pública para ver en vivo Argentina vs Colombia en Eliminatorias?

Si quieres ver por Internet el canal TV Pública solo debes ingresar a su web www.tvpublica.com.ar. Además, también puede ser visto vía TV Pública YouTube.

Argentina vs Colombia: Alineaciones probables

XI Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, German Pezzella, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Lucas Ocampos, Guido Rodríguez, Alejandro Gómez; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Nicolás González.

XI Colombia: David Ospina; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez , William Tesillo y Johan Mojica; Wilmar Barrios y Mateus Uribe; Juan Guillermo Cuadrado, James Rodríguez, Luis Díaz y Falcao García.

Argentina vs Colombia: últimos resultados

Copa América 2021: Argentina (3) 1-1 (2) Colombia

Eliminatorias Qatar 2022: Colombia 2-2 Argentina

Eliminatorias Rusia 2018: Argentina 3-0 Colombia

Eliminatorias Rusia 2018: Colombia 0-1 Argentina

Amistoso 2018: Colombia 0-0 Argentina