Liderada por Lionel Messi, la vigente campeona de América, Argentina, visitará a una Venezuela que presentará a un entrenador interino tras el adiós de José Peseiro y con una plaga de bajas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.

¿Cómo llegan los equipos al Venezuela vs. Argentina?

En el banquillo de la ‘Vinotinto’ se sentará en calidad de seleccionador interino el venezolano Leonardo González, quien debió confeccionar una convocatoria usando como base una lista previa elaborada por Peseiro y su equipo.

De la convocatoria final, se cayeron posteriormente Fernando Aristeguieta (capitán en la pasada Copa América), Darwin Machís y Yordan Osorio, todos ellos por distintas lesiones que les impidieron sumarse a la concentración. Tampoco estará Salomón Rondón, nuevo refuerzo de Everton.

Los reemplazantes han sido Jan Hurtado, del Red Bull Bragantino brasileño; Freddy Vargas, del FC Dallas estadounidense, y Jhon Chancellor, del Brescia Calcio italiano.

González dirigirá su primer partido como seleccionador interino ante Argentina y deberá buscar un estilo propio para un equipo que estaba encontrando su sistema bajo el liderazgo de Peseiro, muy apreciado por los aficionados y que había conseguido conformar un grupo unido de futbolistas.

El equipo marcha en la novena posición del grupo sudamericano y solo ha conseguido una victoria frente a Chile y un empate con Uruguay.

Por su parte, el técnico argentino Lionel Scaloni integró a su plantel completo, si bien y al tratarse de una triple fecha es previsible que rote a sus jugadores para darles descanso.

Cristian Romero y Leandro Paredes son bajas frente a Venezuela por sanción y Scaloni tendrá que decidir si alinea de inicio a Leo Messi o lo reserva para el partido del domingo frente a Brasil.

“Son tres partidos en pocos días y hay que administrar las fuerzas. También deberemos estar atentos a las amarillas. De todas formas, siempre pondremos lo que creemos que sea lo mejor”, dijo el seleccionador antes del partido.

También destacó que, tras la Copa América, “comienza un nuevo desafío” y todos los equipos “querrán ganarle al campeón”.

La ‘Albiceleste’ es segunda del grupo con 12 puntos conseguidos en tres victorias y tres empates.

Venezuela vs. Argentina: probables alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez, Alexánder González, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Jefferson Savarino, Junior Moreno, Tomás Rincón, Rómulo Otero y Josef Martínez. DT: Leonardo González.

Argentina: Emiliano Martínez, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña, Ángel Di María, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.

Con información de EFE.