Chile vs Gran Bretaña EN VIVO por Juegos Olímpicos Tokio 2021 este miércoles 21 de julio la ‘Roja’ comienza su participación en el fútbol femenino. Desde las 3.30 a.m. de Santiago y 2.30 a.m. de Lima, el equipo sureño afronta un duro encuentro por el grupo E de la competencia. Sigue el minuto a minuto con Trome.pe.

La ‘Roja’ femenina dirigida por José Letelier clasificó a Tokio 2021 luego de imponerse a Camerún en el repechaje, enmarcando así su primera participación histórica en la disciplina de fútbol femenino. Así, ahora tienen como primera gran meta superar la fase de grupos, como comentó Christiane Endler, una de las líderes del equipo.

Nuestro primer objetivo es pasar de fase, y cumpliendo eso es un gran paso para el fútbol femenino chileno (...) Podemos ser una sorpresa en estos Juegos Olímpicos y conseguir cosas importantes. Es un súper gran logro haber llegado ahí por primera vez en la historia de Chile”, aseguró la jugadora.

Al frente se encuentra Gran Bretaña, combinado que disputará por segunda ocasión unos Juegos Olímpicos luego de que estuvieron en Londres 2012, cita de la cual fueron eliminados en los cuartos de final a manos de Canadá.

Cabe recordar que ambas selecciones son parte del grupo E de fútbol femenino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 junto a Canadá y el anfitrión Japón.

¿A qué hora juegan Chile vs Gran Bretaña EN VIVO por Tokio 2021? - Lista de horarios

Chile 3:30 a.m.

Perú 2:30 a.m.

Ecuador 2:30 a.m.

Colombia 6:30 a.m.

Paraguay 3:30 a.m.

Venezuela 3:30 a.m.

Bolivia 3:30 a.m.

Brasil 4:30 a.m.

Uruguay 4:30 a.m.

Argentina 4:30 a.m.

México DF 2:30 a.m.

España: 9.30 a.m.

Inglaterra: 8.30 a.m.

A continuación puedes revisar la lista de canales que transmitirán el partido Chile vs Gran Bretaña en el día 1 de los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

Japón: Tokyo NHK General TV, Tokyo TV Asahi, Tokyo Fuji Television

Perú: ATV, DirecTV Sports y Claro Sports

Argentina: TyC Sports, TVP, DeporTV y Claro Sports

Colombia: Caracol Televisión, DirecTV Sports y Claro Sports

Chile: TVN, DirecTV Sports y Claro Sports

México: Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Claro Sports

Uruguay: TNU, Tenfield y Claro Sports

España: RTVE

¿Cómo ver TVN EN VIVO el partido Chile vs Gran Bretaña por Tokio 2021?

Si vives en Chile y quieres la señal de Televisión Nacional de Chile para seguir a la ‘Roja femenina’ en los Juegos Olímpicos Tokio 2021, puedes verlo así:

TVN Señal abierta y Digital Terrestre

Canal 7 (Santiago) - 7.1 (Santiago)

TVN Televisión por cable

VTR: 19 (SD en Santiago) - 807 (HD)

DIRECTV: 149 (SD) - 1149 (HD)

ENTEL: 64 (HD)

CLARO: 53 (SD) - 553 (HD)

GTD/TELSUR: 25 (SD)