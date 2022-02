Hinchas ‘íntimos’ criticaron al periodista deportivo Alberto Beingolea por sus comentarios sobre el juego de Alianza Lima en el encuentro contra Carlos Mannucci. Entre ellos, un usuario de Twitter afirmó que el excongresista podría ser el nuevo jale del cuestionado programa ‘Hablando Huevadas’.

Durante el encuentro donde el conjunto blanquiazul ganó por 3-1 al conjunto trujillano, Beingolea se refirió a los ajustes tácticos del equipo victoriano tras la expulsión de Jairo Concha, el desenvolvimiento del plantel, los goles, entre otros temas.

Sin embargo, la hinchada explotó contra él y hasta criticó su forma de trabajar desde que regresó al periodismo televisivo. Un usuario tuiteó que el excongresista era el nuevo integrante del polémico programa de YouTube.

“Beingolea es en nuevo jale de ‘Hablando Huevadas’”, expresó.

“Qué asco eres Beingolea, cómo vas a decir que Alianza no generó con 10 hombres más ocasiones de gol”, “No vi el partido de Alianza por TV, pero me entero, que como siempre Alberto Beingolea no estuvo a la altura de la transmisión”, “Ya que la gente anda molesta, hagamos campaña para que GolPerú deje de programar a Beingolea como comentarista”, fueron otros de los comentarios.

