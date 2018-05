Twitter: Japonés que fue confundido con el 'TAS' celebró que Paolo Guerrero vaya a Rusia 2018

¡Todos lo celebran! El periodista japonés Tasuku Okawa o también conocido como '@TAS' en Twitter , se pronunció en sus redes sociales al conocer que el peruano Paolo Guerrero fue habilitado para jugar el mundial Rusia 2018.

Hace unas semanas, su cuenta de Twitter “@TAS” se convirtió en blanco de la ira de muchos peruanos y su muro se llenó de mensajes muy poco amigables pues fue confundido con la cuenta del Tribunal Deportivo de Arbitraje (TAS).

“Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegible para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llama ‘ TAS ’ (sic). ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo ” , indicó en aquel entonces.

Sin embargo, ahora que se pudo conocer que el 'Depredador' estará en Rusia 2018, Tasuku Okawa celebró como un peruano más esta noticia y envió un cálido mensaje.

“¡Es oficial! ¡Paolo irá a la copa del mundo! No tengo objeción. ¡Repito, no tengo objeción! #PaoloVaAlMundial #ArribaPeru”, escribió '@TAS' en su Twitter.

CONFIRMADO: PAOLO GUERRERO VA



Finalmente el Tribunal Federal de Suiza (TFSS) accedió al recurso presentado por Paolo Guerrero y le permitió jugar en el Mundial Rusia 2018 como el capitán de la selección peruana.

Este jueves se publicó este jueves, en francés y alemán, la resolución que habilita a Paolo Guerrero para jugar en el Mundial Rusia 2018 y los más fieles hinchas de la selección peruana explotaron en alegría.