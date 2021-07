Argentina vs Brasil EN VIVO, TyC Sports EN VIVO. Los argentinos, capitaneados por Lionel Messi, el mejor jugador del mundo, se enfrentan al Scratch, liderado por el futbolista más desequilibrante del momento, Neymar, en una lucha por saber cuál es el mejor equipo de la Copa América 2021, cuando se enfrenten este sábado, desde las 7 p.m., en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Los dirigidos por Lionel Scaloni tuvieron que sufrir hasta el final para dejar en el camino a una Colombia en tanda de penales y llegar a esta instancia. Tras dos finales perdidas y años sumando fracasos los rioplatenses vuelven a tener la oportunidad de conseguir un título importante como es la Copa América. Mientras que la ‘Verdeamarilla’, con un presente envidiable, busca su segundo título continental consecutivo.

Alineaciones del Argentina vs Brasil

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Leandro Paredes; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Brasil: Ederson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Renan Lodi; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Everton, Neymar y Richarlison. DT: Tite.

¿A qué hora juegan Argentina vs Brasil por final de Copa América 2021?

Perú - 7:00 p.m. - América TV y DirecTV Sports

Colombia - 7:00 p.m. - Win Sports y DirecTV Sports

México - 7:00 p.m. - Fanatiz México y Sky HD

Ecuador - 7:00 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 8:00 p.m. - Tigo Sports y DirecTV Sports

Venezuela - 8:00 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 8:00 p.m. - Tigo Sports y DirecTV Sports

Chile - 8:00 p.m. - TNT Sports y DirecTV Sports

Argentina - 9:00 p.m. - TyC Sports y DirecTV Sports

Brasil - 9:00 p.m. - Fox Sports 1

Uruguay - 9:00 p.m. - DirecTV Sports

España - 2:00 a.m., (Sábado 10 de julio)

¿Cómo ver la transmisión del Argentina vs Brasil final de Copa América 2021? Guía TV

Perú: 7:00 p.m. | DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: 9:00 p.m. | Canal 7 TV Publica, TyC Sports Argentina, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: 8:00 p.m. | Unitel, Tigo Sports Bolivia

Brasil: 9:00 p.m. | SBT, GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil

Chile: 8:00 p.m. | DIRECTV Sports Chile, Canal 13

Colombia: 7:00 p.m. | Win Sports+, DIRECTV Sports Colombia, Caracol TV

Ecuador: 7:00 p.m. | DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes, TC Television

México: 7:00 p.m. | Blue To Go Video Everywhere, Fanatiz Mexico, Sky HD

Paraguay: 8:00 p.m. | Tigo Sports Paraguay

Estados Unidos: 5:00 p.m. | Univision, TUDN USA, Fox Sports 1,

Uruguay: 9:00 p.m. | DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: 8:00 p.m. | DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes.

Cómo ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs Brasil por final de Copa América?

Como sabemos, TyC Sports es uno de los canales oficiales de la Copa América 2021 a nivel nacional e internacional. Si estás suscrito, solo tienes que sintonizar a la hora del evento para disfrutar del Argentina vs Brasil en una final no apta para cardíacos.

¿Cómo tener TyC Sports Play EN VIVO para ver el Argentina vs Brasil en final Copa América?

Como pasa con muchos canales de televisión, TyC Sports también cuenta con su app y plataforma virtual para llegar a más personas con su contenido. Y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo (celular, PC, laptop y tablet) para no perderte cada segundo del la finalísima entre Argentina vs Brasil.

