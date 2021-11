TyC Sports EN VIVO, Argentina vs Brasil EN VIVO por la jornada 14 de las Eliminatorias. Una nueva edición del clásico sudamericano se llevará a cabo este martes 16 de noviembre a las 6:30 p.m. (hora peruana), 8:30 p.m. (hora argentina) en el Estadio San Juan del Bicentenario. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y podrás seguir el MINUTO A MINUTO por trome.pe

La selección argentina quiere coronar su buen momento en las eliminatorias asegurando su clasificación mundialista en casa venciendo a Brasil. Lionel Messi está apto para ser titular, así lo hizo saber el técnico Lionel Scaloni.

Cabe recordar que el partido de ida entre ambas selecciones no se pudo jugar por la irrupción de autoridades sanitarias brasileñas al campo de juego. La decisión en torno a este encuentro aún no se ha tomado, aunque todo parece indicar que los puntos irán para Argentina.

Por su parte, Brasil ya se encuentra clasificada al Mundial por lo que no existe presión alguna. Los dirigidos por Tite vienen de derrotar 1-0 a Colombia en casa, sumando 11 victorias en 12 cotejos jugados. La única mala noticia es la ausencia de Neymar, que no podrá estar por lesión.

Alineaciones probables del Argentina vs Brasil

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez o Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Brasil: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos y Alex Sandro; Fred, Fabinho y Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Gabriel Jesús.

¿A qué hora juega Argentina vs Brasil EN VIVO en clásico por Eliminatorias Qatar 2022?

Argentina: 20:30 horas

Uruguay: 20:30 horas

Chile: 20:30 horas

Perú: 18:30 horas

Ecuador: 18:30 horas

Colombia: 18:30 horas

México: 17:30 horas

Venezuela: 19:30 horas

Bolivia: 19:30 horas

Estados Unidos (este): 18:30 horas

Estados Unidos (pacífico): 15:30 horas

¿Qué canales TV transmiten el Argentina vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias Qatar 2022? - GUÍA TV

Perú: Movistar Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports 2

Chile: TNT Sports

Brasil: Canais Globo, NOW NET e Claro, SporTV

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: Caracol TV

Venezuela: TLT Venezuela

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Uruguay: VTV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones, Movistar+

Italia: Como TV.

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO el Argentina vs Brasil en clásico de Eliminatorias?

Si quieres seguir en directo el Argentina vs Uruguay y vives en territorio argentino, puedes suscribirte al servicio de TyC Sports Play, desde su portal web, desde tu celular o también desde tu PC.

Ingresa y regístrate con tu correo, cuenta de Facebook o cuenta de Google para no perderte las incidencias del encuentro

¿Cómo descargar TyC Sports Play app para ver EN VIVO Argentina vs Brasil en Eliminatorias Qatar 2022?

Además, si quieres ver el partido desde tu celular, deberás descargarte la aplicación oficial de TyC Sports, la cual brinda noticias y actualidad deportiva de Argentina y el mundo. Para descargar, ingresa a los siguientes enlaces:

H2: Argentina vs Brasil: últimos resultados del clásico sudamericano

Eliminatorias Corea-Japón 2002

Brasil 3-1 Argentina

Argentina 2-1 Brasil

Eliminatorias Alemania 2006

Brasil 3-1 Argentina

Argentina 3-1 Brasil

Eliminatorias Sudáfrica 2010

Brasil 0-0 Argentina

Argentina 1-3 Brasil

Eliminatorias Rusia 2018

Brasil 3-0 Argentina

Argentina 1-1 Brasil

La Calculadora Eliminatorias Qatar 2022

