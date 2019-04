TyC Sports: Periodista argentino, que menospreció a Gallese, ahora denigró y ofendió a Alianza Lima

Periodista argentino de TyC Sports, Horacio Pagani, se refirió de la peor manera sobre el club Alianza Lima tras perder 3-0 ante River Plate en el estadio Monumental de Buenos Aires por la fase de grupos de la Copa Libertadores.



No es la primera vez que el panelista del programa Estudio Fútbol de TyC Sports, Horacio Pagani, tiene duras palabras contra el fútbol peruano. En setiembre del 2017, calificó a Pedro Gallese como un arquero de "medio pelo". Cuando el portero nacional militaba en Veracruz de México.



Ahora, Pagani inició su análisis del triunfo de River Plate con una frase demoledora contra Alianza Lima. "Este equipo que dirige 'Miguelito Russo' es igual que Jorge Wilstermann (de Bolivia). Los equipos que juegan la Copa Libertadores, que no son brasileños, son peores de calidad que los últimos del fútbol argentino", disparó el periodista de TyC Sports.



Pero lo peor llegó de inmediato. "Alianza Lima era un grande. Hace once partidos que no gana. Así que era un grande", tiró Horacio Pagani con crudeza. Luego, fue retrucado y sentenció "Alianza Lima va mal. Lo quieren echar a Russo, hace once partidos que no gana", gritó, sin remordimientos tras hacer una irónica alusión a Cristóbal Colón y las carabelas. ¡Increíble!

