Tyson Fury y Dillian Whyte protagonizarán este sábado 23 de abril una de las peleas de boxeo más esperadas del año. En juego estará el título de la categoría peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo. Será una velada muy especial, además, porque habrá un récord de asistencia en lo que va del siglo XXI,

De acuerdo a información de Mirror, dirán presente un total de 94 mil espectadores en el Estadio de Wembley. Dicha cifra supera en 4 mil al combate que tuvo como rivales a Anthony Joshua y a Wladimir Klitschko en el 2017, en el que el británico se quedó con la victoria en el undécimo round.

El británico Fury, vale decir, defenderá su cinturón e intentará mantener su impresionante registro de 31 victorias (22 por nocaut), un empate y ninguna derrota. Al frente estará el también británico Whyte, que tiene un récord de 28 triunfos (19 por nocaut) y dos caídas.

“Él y yo vamos a pelear pase lo que pase, no me importan los juegos mentales. Soy un peleador, un guerrero. Estoy listo para pelear con él cuando quiera y donde quiera. No me importa nada de esto o aquello. No puede meterse en mi mente, y si lo hiciera, solo encontraría muchas perturbaciones”, declaró Whyte, en entrevista con BT Sport, como para calentar la contienda.

“No me importa lo que Tyson Fury diga, dice mucha mierda. Su boca es como un retrete, solo tira y tira la cadena. Tira de la cadena de toda la basura que sale de su boca”, añadió el retador.

¿Cuándo es la pelea Tyson Fury vs. Dillian Whyte?

Tyson Fury y Dillian Whyte se verán las caras este sábado 23 de abril en el Estadio de Wembley, por el título mundial peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), desde las 2:00 p.m. (hora peruana). Los canales encargados de la transmisión son ESPN y Star+(Star Plus).