Whittaker vs. Adesanya: Pelea en Melbourne en la UFC 243

Whittaker vs. Adesanya | Sigue todas peleas del UFC 243 que se desarrollará este sábado en Marvel Stadium de Melbourne, Australia. La transmisión del evento estará a cargo de Fox Action.

El australiano Robert Whittaker defenderá por primera vez su título peso mediano de la compañía frente al nigeriano-neozelandés Israel Adesanya, campeón interino de la categoría.

Whittaker (20-4), quien no ha tenido acción en más de un año, regresa al octágono en la contienda principal del UFC 243, con el complicado objetivo de quebrar el invicto de Adesanya (17-0).

Ambos peleadores se enfrentarán, desde las 9:00 de la noche (hora peruana) por la unificación de títulos de peso mediano; sin embargo, la jornada promete emociones de principio a fin.

UFC 243 | Cartelera de peleas:

Estelares:

Robert Whittaker vs. Israel Adesanya / Peso mediano

Al Iaquina vs. Dan Hooker / Peso ligero

Tai Tuivasa vs. Sergey Spivak / Peso pesado

Luke Jumeau vs. Dhiego Lima / Peso welter

Justin Tafa vs. Yorgan De Castro / Peso pesado

Preliminares:

Jake Matthews vs. Rostam Akman / Peso welter

Callan Potter vs. Maki Pitolo / Peso welter

Jamie Mullarkey vs. Brad Riddel / Peso ligero

Megan Anderson vs. Zarah Fairn / Peso pluma femenino

Primeras preliminares:

Nadia Kassem vs. Ji Yeon Kim / Peso mosca femenino

Khalid Taha vs. Bruno Silva / Peso gallo

UFC 243 | Horarios y canales del evento:

País Preliminares Estelares Canal Honduras 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network Guatemala 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network El Salvador 6:00 pm 8:00 pm Fighting Sports Network Nicaragua 6:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Panamá 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Ecuador 7:00 pm 9:00 pm FOX Action Perú 7:00 pm 9:00 pm FOX Action Colombia 7:00 pm 9:00 pm FOX Action México 7:00 pm 9:00 pm Fighting Sports Network Bolivia 8:00 pm 10:00 pm FOX Action R. Dominicana 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Paraguay 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Puerto Rico 8:00 pm 10:00 pm Fighting Sports Network Venezuela 8:00 pm 10:00 pm FOX Action Argentina 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Brasil 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Chile 9:00 pm 11:00 pm FOX Action Uruguay 9:00 pm 11:00 pm FOX Action España 2:00 am (domingo) 4:00 am (domingo) DAZN

