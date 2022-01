POR OTRA VICTORIA. Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo será el combate que genere la atención de todos los fanáticos latinos del UFC, este sábado en la batalla coestelar del evento UFC 270 Francis N’gannou vs. Ciryl Gane, en California. El mexicano buscará cerrar la trilogía contra el excampeón brasileño y dejar en claro, que es el legitimo campeón de peso mosca. En esta nota te vamos a contar todo, para que no te pierdas ningún detalle de esta nueva jornada del UFC.

Moreno volverá a pisar el octágono más famoso del mundo después de arrebatarle el cinturón al brasileño, haciendo historia por ser el primer peleador nacido en México en coronarse monarca del UFC, en el evento número 263.

Tras esta importante victoria, el representante de Tijuana saltó a la fama en su país, siendo reconocido incluso por el propio presidente López Obrador; mientras que el brasileño decidió prepararse al lado del exmonarca Henry Cejudo para intentar recuperar su cinturón.

El primer encuentro entre Brandon Moreno y Deiveson Figueiredo terminó en un empate mayoritario, mientras que en la segunda batalla, la victoria fue para el azteca con un mataleón.

UFC: BRANDON MORENO VS. DEIVESON FIGUEIREDO, HORA Y CANAL

Para que ninguno de nuestros seguidores se pierda este emocionante combate, en este artículo te vamos a contar como puedes ver el UFC 270, la hora y en que canal o plataforma será transmitido.

PAÍS HORA Y CANAL Perú 5:30 p.m. / Star+ México 4:30 p.m. / Fox Sports Argentina 7:30 p.m./ Star+ Ecuador 5:30 p.m. / Star+ Colombia 5:30 p.m. / Star+ Chile 7:30 p.m./ Fox Sports Uruguay 7:30 p.m. / Star+ Venezuela 6;30 p.m. / Star+ Bolivia 6;30 p.m. / Star+ Estados Unidos 5:30 (hora del este) / ESPN+ España 00:30 domingo / Eurosports

UFC 270 BRANDO MORENO VS DEIVESON FIGUEIREDO: CARTELERA

Este primer evento numerado del UFC en el 2022 ha concitado gran atención entre todos los seguidores de la conocida empresa de artes marciales mixtas, quienes esperan tanto el duelo de Brandon Moreno contra Deiveson Figueiredo, como el dueño de los viejos conocidos Francis N’gannou y Ciryl Gane por eso, en esta nota te vamos a contar cual es la cartelera del evento, que se llevará a cabo en el Honda Center, de Anaheim, California.

CARTELERA ESTELAR:

Francis Ngannou vs. Ciryl Gane (Título de peso completo)

Brandon Moreno vs. Deivenson Figuereido (Título de peso mosca)

Cody Stamman vs. Said Nurmagomedov ( peso gallo)

Michel Pereira vs. André Fialho (peso wélter)

Rodolfo Vieira vs. Welligton Thurman (peso mediano)

CARTELERA PRELIMINAR:

Michael Morales vs. Trevin Giles (peso wélter)

Matt Frevola vs. Genaro Valdez (peso liviano)

Tony Graveli vs. Saimon Oliveira (peso gallo)

Jasmine Jasudavicius vs. Kay Hansen (peso mosca)

Raoni Barcelos vs. Víctor Henry (peso gallo)

Vanessa Demopoulos vs. Silvana Gómez Juárez (peso paja)

Ilia Topuria vs. Charles Jourdain (peso pluma)

Jack Della Maddalena vs. Pete Rodríguez ( peso welter)

