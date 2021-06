Claudio Puelles le dio otra victoria al Perú en el duro octágono al UFC, al superar claramente al hasta entonces invicto Jordan Leavitt de los Estados Unidos, en Las Vegas. Tras esa importante triunfo, sumó tres peleas ganadas consecutivamente y ya está listo para asumir nuevos desafíos en ‘el gigante mundial de las MMA’. Por ello en Trome, conversamos con ‘El Niño’ sobre su análisis de este triunfo y qué es lo que viene en su carrera.

¿Claudio cuéntanos cuál es tu análisis de esta victoria ante Jordan Leavitt?

Fue un reto para ambos. Regresar al octágono ante un rival invicto, que venia con mucho ‘hype’ (muy promocionado) detrás suyo y después de más de año y medio que yo volvía; pero con mucha mejoría. En verdad mejoré bastante, entrené mucho, siento que trabajé todas las áreas (del MMA). Hice un campamento largo de cuatro meses en Sandford MMA (Estados Unidos), que fue una movida bastante importante en mi carrera.

¿Y cómo te sentiste de volver al octágono después de más de año y medio fuera?

No sentí que hubiese pasado tanto tiempo, este tema me lo preguntaron bastantes reporteros; pero nada, yo nunca me sentí así. Todo el tiempo, cuando me preguntaba, yo decía que vengo de dos victorias. No sentía que estaba volviendo después de este tiempo.

Demostraste tu mejor grappling ante un rival invicto e impredecible a ras de la lona

Cuando estaba al frente era un poco complicado. Si nos hubiésemos quedado mas tiempo parados, quizás lo hubiese podido descifrar de a pocos una vez que le encontrara la distancia y el tiempo. Creo que parado también le podía ganar; pero bueno él quería tumbarme y seguro sentía que tenía la ventaja a ras de lona, pero yo sabía que no, quizás estaba a mi nivel o un poco menos. Siempre fui con bastante confianza en eso, no quería derribarlo porque sabía que podía ganarle de pie; pero no porque tenga mejor grappling que yo.

Había entrenado físicamente bastante porque sabia que iba a ser una pelea desgastante, a menos que haya un nocaut o una sumisión rápida. Yo pensaba que él iba a estar intentando tumbarme y yo iba a estar golpeándolo; pero después del primer round tuve que cambiar un poco la estrategia, se había pasado cuatro minutos en mis piernas, me derribo un par de veces y me paré súper rápido, sabia que lo había desgastado, así que dije ‘lo voy a atacar yo, lo voy a tumbar yo’.

Y en el segundo y el tercer round lo dominaste....

Sí, creo que se pudo ver que lo dominé, volteé la pelea. Simplemente me dije tengo que voltear la pelea, así que voy a atacarlo yo, la mejor defensa es el ataque a veces, ¿Para que estoy siendo defendiendo si él iba ir por piernas? Prefiero ser yo él que ataque primero, en vez de estar pensando en defender, me metí a luchar y la pelea empezó a ir hacia mi lado. Una vez que ‘lo metí a mi juego’, yo sentí que lo iba a poder superar.

ENTRENAMIENTOS EN LOS ESTADOS UNIDOS

Cuéntale al público con qué figuras entrenaste en los Estados Unidos...

Con un montón, con Gilbert Burns, con su hermano Herbert, con Michael Chandler. La verdad, siempre que me preguntan eso me olvido los nombres; pero fueron un montón. Y aparte hay un montón que no son conocidos, pero son súper buenos, que seguro van a llegar a las grandes ligas. No tenía ningún sparring fácil, con eso te digo todo. Todos son peleadores duros, todos son peleadores profesionales y eso es algo que con el tiempo va marcando la diferencia.

¿Has practicado diferentes disciplinas desde muy joven?

Yo empecé haciendo muay thai y BJJ, de ahí me pasé a la luta livre, después la lucha, volví al BJJ, volví al muay thai. Ahora último en Estados Unidos he estado haciendo kickboxing con el sistema de Henri Hooft, mucho MMA, me puso de nuevo el chip del MMA. Acá en Lima estaba entrenando todo por separado, eso me ayudaba en las diferentes áreas (del MMA); pero siempre es necesario poner todo junto en los sparrings de MMA. Imagínate con un campamento he podido llegar bastante lejos, estoy emocionado por saber lo van a ser dos tres cuatro ‘camps’.

SER EL PRIMER PERUANO EN LOS RANKINGS DEL UFC

¿Ahora Claudio, el público quiere saber qué es lo que viene en tu carrera?

Una de mis metas es llegar al top 15, creo que con unas dos o tres peleas mas podría entrar al top 15, sería increíble ser el primer peruano en ser rankeado. Todos tenemos ese sueño, si me toca a mí sería increíble, no me había puesto a pensar en eso. Pero será pelea por pelea, campamento por campamento, yo sé que voy a dar todo en cada campamento.





¿Si tuvieras la oportunidad de pelear una pelea con quién lo harías, recordamos que hace unos años tenías programada una pelea contra Sage Northcutt, que no se pudo llevar a cabo?

Siempre me quedé con ganas de esa pelea. Que pena, él ahora está en otra organización. Sí esa pelea la recuerdo, siempre recuerdo que casi sucede. Sí me gustaría enfrentarlo sería chévere.... Nos íbamos a enfrentar cuando teníamos creo 21 años, los dos súper jóvenes, creo éramos los dos más jóvenes en ese momento en la empresa. No sé imagínate que tengamos 28 y él regrese a UFC. No sé, quién sabe.

¿Y ahora qué rival pedirías?

No sé. No estoy pidiendo rivales todavía, se lo dejo al matchmaker, a mi manager y a la agencia. Como no estoy en el ranking de los 15 primeros, si yo pido a alguien va ser para... Alguien con el que tenga algún problema y quisiera pelear o alguien que este arriba mío en los rankings. Yo quiero que me pongan rivales que estén arriba mío para poder subir en los rankings. Me gustó que me pongan a Jordan Leavvit porque sabia que él era más conocido que yo y que venia de ese slam contra Matt Wiman y que venía invicto. No estoy en ranking (de los 15 primeros) pero sé que estaba por arriba mío. Si le gano a rivales que no tienen nombre o que son debutantes, no voy a trepar nada. Si gano cinco peleas seguidas contra rivales que no tienen nombre y no me van a rankear. Necesito peleas que signifiquen algo para mí y que signifiquen algo para UFC. Yo no soy un peleador invicto, pero he demostrado vez tras vez, que la voy a guerrear pelas.

Para terminar, qué le dierías a toda la gente que te apoya y te envió mensajes de aliento por esta victoria en UFC: Un peruano que termina el invicto de un rival de los Estados Unidos.

Que chévere es algo de lo que me siento orgulloso y contento. Así como lo has dicho, quitarle el invicto a un peleador de los Estados Unidos, es algo bastante significativo para nosotros, para el pueblo. Me pone contento saber que la gente me apoya bastante, sí sentí bastante aliento y gané nuevos seguidores. Como me dijo un profesor, sal y demuéstrale al mundo quién es Claudio Puelles y eso es lo que salí a hacer y lo que voy a salir a hacer cada vez.