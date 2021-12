Claudio ‘El Niño’ Puelles viene de 3 victorias consecutivas en UFC y este sábado enfrentará a Chris Gruetzemacher en su reto más complicado hasta el momento. Trome conversó con el peleador peruano sobre su preparación, el cambio de 180 grados que hizo su vida al mudarse a Estados Unidos, lo que ha sido entrenar con Michael Chandler y lo que será compartir cartelera con José Aldo.

¿Cómo te sientes a dos días de la pelea?

Me siento bien, es una buena oportunidad de cerrar el año con una victoria más, es algo que he estado buscando hace mucho tiempo. Estoy tranquilo porque hice una buena preparación, solo queda cortar peso, asumir unos deberes que me dejó UFC y subir al octágono.

¿Ha cambiado en algo tu preparación para está próxima pelea?

Todo igual pero le he sumado natación, porque quería enfocarme en el cardio. Técnicamente, todo parecido, he estado entrenando fuerte, estoy confiado en mi preparación.

¿Ayudo mucho la natación?

Sí, de todas maneras, además es un deporte que no se me daba bien de chico, yo siempre decía que nadaba mal. Pero simplemente necesitaba un buen coach y tenía que darle tiempo.

¿Qué concepto tienes de Chris Gruetzemacher?

Es un rival experimentado y duro, pero voy a buscar los huecos en su juego, ser inteligente. Si te vas a enfrentar con un campeón mundial de boxeo de nada sirve ir a boxearlo, hay que buscar el mejor camino a la victoria y por ahí darle.

Puelles y su nueva vida en donde está la acción

Un gran cambio que has hecho es mudarte definitivamente a Estados Unidos ¿Cómo se dio?

Sí y es la primera vez que no voy a regresar a Perú después de una pelea. Fue una decisión que al principio me costó pensarla porque estaba muy metido en mi zona de confort, así que decidí salir y eso me ayudó a madurar. Vivir aquí es algo que debía hacer hace muchos años.

¿Cuánto ha mejorado eso en tu preparación?

Estoy entrenando en un gimnasio que es una fábrica de peleadores profesionales, es más fácil conseguir peleas, estoy donde sucede la acción, todo es más fácil estando acá. Tengo también compañeros de sobra, no tengo rounds fáciles y siempre llegan nuevos, todos los días son una guerra. Cuando tienes sparrings de nivel, te exige a superarte semana a semana.

¿Piensas quedarte permanentemente a vivir allá?

Sí, ya es una realidad, tengo cuentas que pagar todos los meses, estoy independizado completamente. Venir acá me hizo darme cuenta que tenía que madurar en muchas cosas. No es fácil, me sigo dando cuenta de mucho, pero estoy aprendiendo también. Debe ser el año en que más he aprendido en toda mi vida.

Estuviste entrenando con Michael Chandler...

Sí, de hecho lo ayudé un poco con su pelea con Justin Gaethje, fue un peleón, no ha estado viniendo a entrenar porque aún debe descansar. Pude compartir varios rounds con él, es un buen tipo.

¿Piensas salir a pelear con la misma intensidad de Chandler?

Tal vez no hizo la pelea más estratégica ante Gaethje, seguro pensó que en este momento de su carrera era más importante dar un gran show para buscar la ‘money fight’. Yo aún sigo ascendiendo, así que no puedo arriesgarme tanto.

¿Cuál sería la próxima meta de Claudio Puelles?

Si logro el resultado que quiero este sábado, la meta es enfrentarme a alguien más conocido, que esté más cerca al ranking.

Puelles: “Quiero que gane José Aldo”

También compartirás cartelera con José Aldo...

Le voy a Aldo, crecí viéndolo, voy a buscar cruzármelo para saludarlo y tomarme una foto. Siempre es chévere parte de una cartelera con alguien que admiras.

¿Lo ves con posibilidades en la división de peso gallo?

Es cierto que ya no es el mismo peleador, los años te van cambiando. Pero, la gente debe entender que si uno baja algunas capacidades, también se ganan otras. Es otra versión de Aldo a la que igual se le debe respetar porque es una leyenda.

¿Cómo ves actualmente tu división (ligeros)?

Siento que es la división más dura de todas. Eso varía con los años, hace unos 3 o 4 todos los prospectos estaban en los welter pero llegó a Kamaru y barrió con todos. En los ligeros hay un nuevo campeón (Oliveira) que nunca se enfrentó a Khabib, y va a tener su gran prueba ante Dustin Poirier.

¿Por qué crees que varios peleadores están dando el salto al boxeo?

Pienso que muchos lo hacen por el tema económico, hay promotoras que prometen buenos pagos. Entonces, les ofrecen más plata y no van a enfrentar a un rival tan fuerte, solo tienen que entrenar boxeo (ya no los otros aspectos del MMA), entonces ven esa oportunidad, no le veo nada de malo, cada uno sabe en qué momento está en su carrera.

Y a la lucha libre también...

La lucha libre tiene muchos riesgos por más que tenga un guion, pero el hecho de que tenga un guion te quita los nervios y tal vez por eso se ve que se divierten (haciendo lucha). No es que no sea fuerte, para el cuerpo es bien fuerte porque hay caídas, sillas, escaleras.

¿Y alguna vez pensaste en hacer alguno de estos deportes?

Lo único que alguna vez me hizo pensar cambiar de deporte fue la lucha olímpica pero económicamente es un poco difícil y ya estaba un poco mayor.

¿Por qué crees que ya no hay tantos peruanos en UFC como antes?

Creo que la pandemia fue lo que fregó todo, fue un gran atraso y en muchos deportes, no solo en MMA. Habrá que empezar a surgir de nuevo de a pocos. Si hubiera podido haber un UFC Perú antes de la pandemia, seguramente varios peleadores seguirían en la empresa.

¿Es cierto que tu nuevo hobby es buscar restaurantes peruanos en Florida?

Sí, he ido ya como a 15, me encanta, extraño bastante mi comida, ya tengo varios restaurantes fichados.

¿Ya elegiste tu canción de entrada?

Sí, es ‘Fear of the dark’ de Iron Maiden. La comencé a usar recién en mi última pelea, mi profesor el ‘Pitbull’ siempre la ponía en el gimnasio y me me trae recuerdos de este deporte, de buenos momentos entrenando.

¿Qué mensaje le dejas a la gente?

A seguir apoyando, si queremos seguir creciendo en este deporte todos debemos hacer nuestra parte, yo aquí haré la mía y esperamos pueda sacar un buen resultado el sábado.

