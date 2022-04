El peleador Claudio Puelles afronta este sábado su mayor reto desde que llegó a la UFC. El ‘Niño’ se enfrentará a Clay Guida, leyenda de las MMA (artes marciales mixtas) y miembro del Salón de la Fama de la UFC. Sin embargo, el peruano está preparado para todo.

Y es que Puelles no quiere perder el paso, lleva 4 victorias consecutivas, dos de ellas por sumisión y será, por primera vez, co-main event de un show de UFC.

Trome conversó con Puelles días antes del trascendental encuentro, y nos habló sobre la oportunidad de enfrentar a un ícono de este deporte, lo mucho que lo ayudó incluir la meditación en su entrenamiento y una sorpresa...estará con Iván Iberico ‘El Pitbull’, su primer maestro, en su esquina.

¿Qué reflexión de tu buen 2021?

Fue un buen año, venía de dos años de inactividad, pero le quité el invicto a un prospecto y le gané por sumisión a un veterano. Creo que estoy en mucho mayor nivel que antes, tengo más confianza y creo que estoy super preparado para el sábado.

¿Cómo se programó la pelea ante Clay Guida?

Fue bien corto, me lo ofrecieron y lo acepté al instante. Es una leyenda, un miembro del Salón de la Fama, no le iba a decir que no, no quiero peleas fáciles. Esta es una gran oportunidad.

Y vienes de compartir cartelera con él

Sí peleó en mi misma cartelera anterior, vi su pelea. Fue una buena victoria, me quitó el bono (que se da a las mejores actuaciones de la noche), así que ahí tengo algo pendiente.

Claudio Puelles clasificó a la final del TUF Latinoamérica 3 | Foto: Getty

¿Cómo va la preparación de la estrategia?

Él sigue vigente, gana peleas. Técnicamente es deficiente, por eso usa tiene que usar el estilo de presión. Me enfoco en lo que pienso que va a hacer contra mí, no creo que quiera llevarme al piso y comerse una palanca. Si va ‘a lo loco’ para mí será más fácil. Estoy preparado para los 3 rounds pero voy a tratar de acabarlo antes, para eso me he preparado.

¿Es esta la pelea que te meta en el ranking (top 15)?

Sí, debería ser, quiero ganarle y meterme en el ranking , y si no me mete, debería meterme a una pelea con alguien del ranking.

¿Hay algo más de presión al ser tu primera pelea semi estelar?

No, para mí es lo mismo, pero siento que hay más responsabilidades, más cosas que tengo que hacer.

Sabemos que has estado meditando ¿Cómo ayuda esto en tu desempeño?

Lo hago no solo para mi juego, sino también para mi vida personal, me da más calma, a veces suelo exaltarme un poco y esto me ayuda a estar más tranquilo y mejorar mi respiración. Lo aprendí hace unos años, lo dejé y fue un error, por eso lo retomé.

¿En qué situaciones en concreto te ayudó la meditación?

En el campamento estuve un poco complicado por algunos problemas de salud que tuve. Así que me calmé y me dije a mí mismo: “Vas a terminar el camp y vas a decir no pude haberlo hecho mejor”, y así fue.

¿Ha viajado El ‘Pitbull’ a acompañarte?

Está acá conmigo, esa es una gran sorpresa, va a estar en mi esquina, como en los viejos tiempos. Va a ser su debut en Las Vegas, es un reto también para él.

¿Qué tanto ayuda tener uno de tus primeros entrenadores contigo?

Es importante porque me conoce, me ha visto pelear varias veces, ha estado conmigo en momentos donde he estado nervioso, etc. Sabe qué decirme y no decirme durante las peleas, y eso es importante para reconocer factores que me puedan ayudar a conseguir la victoria.

Claudio Puelles se enfrenta a Clay Guida este sábado 23 de abril como pelea co-estelar de UFC Fight Night: Lemos vs. Andrade en Las Vegas.

