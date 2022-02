El esperado debut de la peleadora chilena Jennifer González, ‘La Jefa’ en UFC, se convirtió en una pesadilla, luego que la organización de artes marciales mixtas decidió ‘cortar’ el vínculo con la sudamericana, a solo poco más de una semana de su anunciado enfrentamiento contra la brasileña Josiane Nunes, programado para el 26 de febrero en Las Vegas.

González fue anunciada como la primera chilena en firmar un contrato con UFC, avalada por siete victorias consecutivas, en La India, su país, Perú y México; sin embargo sorpresivamente fue filtrada la información que no participará en el evento.

Como suele ocurrir en estos casos, UFC no brindó motivos de la salida de ‘La Jefa’ de la promoción. Por el contrario, trascendió que la organización se encuentra en la búsqueda de una nueva rival para la brasileña Nunes.

LA PALABRA DE JENNIFER GONZÁLEZ

Sobre esta inesperada salida, Jennifer González brindó declaraciones para ESPN Chile afirmando que ‘ni ella misma sabe bien lo que sucedió'. La peleadora responsabilizó de lo sucedido a un chileno, representante de la agencia antidopaje de los Estados Unidos (USADA) en su país.

“Los de USADA llegaron a mi casa y les dije que pasen, que me esperen en el gimnasio mientras guardo la camioneta y a los perros; pero el chico me dice que no, ‘no te puedo perder de vista’ y le dije si venía conmigo los perros (rottweiller) lo iban a agarrar. Me di cuenta que se enojo”, relató González.

Agregó que se cambió de ropa y se fue a dar una vuelta. “Y ahí ya no estaban, habían tenido un problema con mi pareja, porque querían entrar por el lado que estaban los perros. No le dijeron a Pablo (su pareja) que eran de usada”, manifestó.

LAS LÁGRIMAS DE ‘LA JEFA’ JENNIFER GONZÁLEZ

En un pasaje de la entrevista, Jennifer González fue consultada ‘si era su sueño ingresar a la UFC’ y se quebró emocionalmente, derramando algunas lágrimas. “Yo nunca le he pedido nada a ellos, nunca le he pedido nada al deporte porque sé que no dan nada. Todo me lo he ganado sola y nunca he tenido ningún problema”, manifestó.

Jennifer González añadió que ha peleado en otros países y ha estado siempre limpia ( de sustancias prohibidas en el deporte), además, consideró que tenía opciones de llevarse la victoria contra Nunes, en el UFC Fight Night 202.

LA MOLESTIA Y PENA DE LA "JEFA" TRAS LA SUSPENSIÓN DE SU PELEA#ESPNFShowChile La luchadora nacional de MMA, Jennifer González, aseguró estar agotada tras lo vivido con USADA que la dejó sin combate en el UFC: "Estoy en buen nivel, esa pelea la podía ganar, pero todo esto cansa" pic.twitter.com/gMbH3TOdCV — ESPN Chile (@ESPNChile) February 18, 2022









