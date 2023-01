OTRO PERUANO EN LAS GRANDES LIGAS. Rolando Bedoya es el peleador peruano que recientemente firmó con el UFC y hará su debut en los Estados Unidos, ante un experimentado oponente. Enterados de la gran noticia, en Trome conversamos con ‘The Machine’ sobre esta llegada al UFC , tras varios años de una exitosa carrera.

¿Rolando cuéntanos cómo se da tu firma con el UFC?

Estoy superfeliz por lo sucedido, tengo bastante tiempo trabajando... Al fin dio frutos mi perseverancia. Estoy superfeliz con esta pelea del 6 de mayo contra un peleador de mayor experiencia, en Las Vegas.

Estuviste voceado para pelear en el UFC 283 de Río hace unos días...

Cuando viajé de Perú a Brasil tiempo atrás me habían dado una buena noticia, que ya me tenían en cuenta en el UFC y que iba a firmar un contrato; pero fue una comunicación por videollamada, no había firmado nada. Me habían dicho que iba a competir en UFC Río y bueno, no se dio mi pelea.

(Recién) ahora último cuando Diego Lima (su entrenador) se fue a Estados Unidos para la pelea de Allan (Nascimiento) y ‘Bocao’ (Mateus Mendoza) tuvieron una reunión en la que obtuvieron mi contrato, y justo cuando fuimos para Río, él había conversado con uno de los matchmakers sobre mi pelea y justo se dio la gran oportunidad que tengo. Van a ver un Rolando en otra versión diferente y estoy hecho uin peleador mucho más completo.

Rolando Bedoya vs. Khaos Williams, el 6 de mayo en Las Vegas

Ya tienes la fecha de la pelea y rival...

Va a ser el sábado 6 de mayo en Las Vegas contra Khaos Williams, un peleador experimentado, un noqueador; pero la verdad no lo veo como una gran cosa, ya tengo una estrategia. Estamos trabajando en eso y van a ver que el triunfo se va para ir a Perú.

¿Por qué decidiste ir a entrenar a Brasil?

Estaba entrenando fuerte en Perú; pero llegó un momento en el que decidí que mi preparación ya no podría continuarla allá porque no hay muchos compañeros en mi categoría (de peso) y en nivel. En cambio en Brasil tengo gente de mi división, gente de nivel, cinturones negros, cinturones marrones, peleadores de UFC, peleadores de Rusia, peleadores de Dubái. Después que me lesioné en una pelea que no pude tomar en el FFC, inicié mi recuperación y decidí venir a Brasil a seguir mejorando así no tenga ninguna pelea, para poder estar listo para cualquier fecha. Así que me vine aquí con la mentalidad de entrenar, entrenar y que se dé la oportunidad de pelear en cualquier evento del mundo, pelear, ganar y llegar a UFC; pero gracias a Dios se dio esta oportunidad y vamos a hacerlo bien.

¿Estás entrenando en el equipo Chute Boxe de Diego Lima, con el excampeón Charles Oliveira?

Sí claro estuvimos entrenando muy fuerte para su pelea en Dubái (ante el ruso Islam Makhachev). Lastimosamente no fue el resultado que estábamos esperando: No fue el Charles de los entrenamientos, que siempre lo demuestra en la jaula, quedamos muy tristes; pero van a ver que va a volver mucho más fuerte. Durante ese campamento de Charles yo estuve entrenando superfuerte, aunque no se dio en Río, igual yo seguí entrenando y estoy listo si me dan la pelea mañana. Yo estoy listo, te lo juro. Me han dado mucho más tiempo para prepararme para Khaos Williams, ya lo tengo estudiado. Ahora vamos a hacer una estrategia muy buena y a seguir entrenando, estoy enfocado en la pelea, así que nada más estoy esperando la fecha con mucho más ansias.

¿Bueno Rolando qué puede esperar el público peruano de tu pelea en el UFC?

Siempre voy a dar mi 100 %, estoy estrenando para esto y no voy a decepcionar a nadie. Voy a regresar al Perú con la victoria, así que de aquí a poco verán que el siguiente campeón voy a ser yo.

