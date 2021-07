Una verdadera guerra de pesos medianos se llevará a cabo este sábado en el UFC cuando Uriah Hall y Sean Strickland se enfrenten en la pelea principal del UFC on ESPN 28. El evento será transmitido para Centro y Sudamérica (a excepción de Chile) por ESPN desde las 6 de la tarde (Hora peruana).

‘Prime Time’ Hall llega a este combate con cuatro victorias consecutivas, las dos últimas antes dos excampeones de la categoría como Anderson Silva y Cris Weidman.

El exfinalista del TUF ha recuperado posiciones en la categoría de los 84 kgs., después de irrumpir en la empresa, como finalista de la temporada 17 del TUF.

Su rival, ‘Tarzán’ Strickland también llega a este enfrentamiento con una racha de cuatro victorias consecutivas, la última de ellas ante Krzysztof Jotko en el UFC Vegas 25 del pasado mes de enero.

CARTELERA UFC URIAH HALL Y SEAN STRICKLAND

La cartelera del UFC on ESPN 28 tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre Uriah Hall vs. Sean Stricklan; pero la cartelera también tendrá otros interesantes enfrentamientos como Ryan Benoit vs. Zarrukh Adashev y Bryan Barberena vs. Jason Witt

CARTELERA PRINCIPAL

Uriah Hall vs. Sean Strickland (Peso mediano)

Kyung Ho Kang vs. Rani Yahya (peso Gallo)

Gloria de Paula vs. Cheyanne Buys (peso paja)

Niklas Stolze vs. Jared Goode (peso welter)

Ryan Benoit vs. Zarrukh Adashev (peso gallo)

Bryan Barberena vs. Jason Witt (peso wélter)

CARTELERA PRELIMINAR

Nicco Montaño vs. Yanan Wu (peso gallo)

Collin Anglin vs. M. Baghdasaryan (peso pluma)

C. Gruetzemacher vs. Rafa García (peso liviano)

Danny Chavez vs. Kai Kamaka III (peso pluma)

Ashley Yoder vs. Jinh Yu Frey (peso paja)

Trevin Jones vs. Ronnie Lawrence (peso gallo)

Orion Cosce vs. Philip Rowe (peso wélter)

¿CÓMO VER EL UFC: URIAH HALL VS SEAN STRICKLAND?

Toda la cartelera del UFC on ESPN 28: Uriah Hall vs. Sean Strickland será transmitida para Centro y Sudamérica (a excepción de Chile y Brasil) por la señal de ESPN, mientras que en Chile y México la cartelera podrá ser vista por FOX Sports, mientras que en España el evento será emitido por DAZN y en los Estados Unidos por ESPN y ESPN+.

Perú 6:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Argentina 8:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Colombia 6:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Chile 7:00 p.m. / FOX Sports 1 / UFC Fight Pass

Uruguay 8:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Ecuador 6:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Paraguay 7:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Venezuela 7:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

Bolivia 7:00 p.m. / ESPN / UFC Fight Pass

México 5:00 p.m. / FOX Sports / UFC Fight Pass

Estados Unidos 6:00 p.m. (hora del este) ESPN/ ESPN+

España 1:00 a.m. (domingo) / DAZN