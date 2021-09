Valentina Shevchenko nació en Biskek, Kirguistán, cuando este territorio aún pertenecía a la Unión Soviética. Sin embargo, son dos banderas las que lleva al octágono de UFC cada vez que va a pelear: la de su país natal y la blanquirroja del Perú.

En 2007 llegó a nuestro país para enamorarse de nuestra tierra. De esta manera, Valentina llevó nuestra bandera para coronarse campeona mundial de kickboxing y de UFC en la categoría de peso mosca.

Este 25 de septiembre, la ‘Bala’ hará la sexta defensa de su título en UFC 266, ante Lauren Murphy, y Trome pudo conversar en exclusiva con ella.

¿Cómo fue tu preparación para esta pelea?

Todos mis campamentos son distintos, este lo empezamos en el bote (risas), por 2 meses estuvimos en el estado de Washington y aquí tienen muchos espacios para navegar, vivimos en el bote y recorrimos varios gimnasios, entrenamos mucho en la naturaleza. Después regresamos al UFC Performance Center de Las Vegas para darle a lo más fuerte.

¿Qué opinión tienes sobre tu rival, Lauren Murphy?

A este nivel no hay rivales fáciles. Para todas mis peleas me preparo con la misma fuerza dando lo mejor de mí. Lauren es bastante fuerte, completa tanto de pie como en el piso, es más grande porque viene de una categoría mayor. Pero, lo más importante es como me preparo yo y estoy dispuesta a hacer todo para ganarla.

¿Cómo tomas cuando todos piensan que eres la favorita en cada pelea?

Lo único que tomo en cuenta es mi preparación y como van mis entrenamientos, es lo único importante para mí.

Zhang Weili habló mucho de pelear contra ti, pero perdió su título ante Rose Namajunas ¿Te llama la atención un campeona vs. campeona contra Rose?

Soy muy amiga de Rose y siempre es un poquito raro pelear con tu amiga, especialmente si estamos en distintas categorías y somos campeonas. Siempre me preguntan si voy a pelear con mi hermana y es algo raro. Realmente es algo que no lo veo interesante.

¿Y sigues pensando en enfrentarte a Amanda Nunes para completar la trilogía?

Si el destino quiere, va a pasar. Pero, al mismo tiempo no creo que sea correcto gritar por todos lados: “Dame la pelea, quiero la pelea”, igual creo que sí va a suceder en algún momento y solo es cuestión de cuándo, yo estoy lista.

Valentina Shevchenko y su nostalgia por el Perú

¿Hace cuánto que no vas a Perú?

No mucho tiempo, 4 o 5 años, más o menos.

¿Qué es lo que más extrañas del Perú?

Mis amigos que siempre han estado con nosotros en todos esos años, siempre llenándonos de energía. También el paisaje, el mar, la selva, pasamos mucho tiempo en la Amazonía. Extraño la comida, claro que sí, aunque aquí en Las Vegas tenemos un restaurante donde siempre comemos comida peruana, se puede decir que es muy parecida . Pero, en general, cuando pasas mucho tiempo en un lugar, siempre sentirás nostalgia.

¿Te gustó tu paso por el reality ‘Combate’?

Me encantó, todos los chicos son muy buenos, muy buena energía, siempre muy buenas vibras, no tuve ningún tipo de bronca con ninguno de los participantes. Al contrario, siempre que regresaba a mi casa después de ‘Combate’ me sentía muy feliz de estar viviendo una experiencia nueva. Creo que esta etapa fue muy bonita, distinta atractivas

Yo he visto en diferentes países este tipo de programas y creo que lo que hacen en Perú es lo mejor de todos.

Valentina Shevchenko participó en Combate en el 2013. Foto: Archivo.

¿Qué tal la experiencia de actuar junto a Halle Berry en su próxima película?

Yo estudié en la Universidad de Artes para ser directora de cine, así que sí sabía cómo hacer las cosas, pero si hablamos de un proyecto grande, esta es la primera vez. Mi experiencia fue lo máximo, Halle Berry es una excelente persona, muy fácil para conversar con ella, no hubo nada de presión .

Y ha demostrado mucho interés por las MMA...

Para hacer esta película ella ha entrenado como 3 o 5 años haciendo muay thai y jiu jitsu, porque los actores quieren hacer todo lo más verdadero posible, convencer al público que tú realmente eres el personaje. Yo estoy totalmente segura de que le gustó las MMA.

Valentina Shevchenko actúa junto a Halle Berry en la película 'Bruised'. Foto: Twitter.

¿Qué mensaje le dejas a tus seguidores peruanos?

Quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Perú y agradecerles por su apoyo siempre. No se pierdan, el próximo sábado, UFC 266, ¡Vamos con todo!

Ya te toca venir...

Claro que sí, extraño mucho a mi querido Perú.