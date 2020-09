Khamzat Chimaev tardó solo 17 segundos en acabar con Gerald Meerschaert en el UFC Vegas 11, empatando el tercer nocaut más rápido en la historia de la división peso medio de la compañía.

‘Borz’ volvió a demostrar por qué es la nueva figura en ascenso tras conseguir otro rápido triunfo. Esta vez, el sueco noqueó con un certero derechazo al mentón.

Ni bien sonó la campana, Khamzat Chimaev presionó y llevó contra las rejas a Meerschaert. Y en el primer descuido de su rival, el peleador invicto le conectó un recto al rostro.

El golpe entró de lleno y de inmediato Meerschaert se desplomó ante la mirada del árbitro, quien intervino para detener las acciones.

“Yo ya estaba pensando que lo iba a noquear. Mi entrenador me dijo que muestre mi boxeo y eso hice. Espero que Dana White me dé el bonus y yo estoy listo para otra pelea”, dijo Chimaev, quien no recibió daño alguno en la pelea.

Cabe señalar que Chimaev tiene un récord de 9-0 como profesional y desde su llegada a UFC ha sorprendido a todos, incluso al propio Dana White, quien lo ve como la nueva figura del octágono.

Hace dos meses, saltó a la fama en UFC por conseguir dos victorias rápidas en el octágono. Lo resaltante fue que lo hizo en menos de un mes y en categorías distintas (mediano y wélter). Su manera de pelear, dominio en la jaula y récord invicto hicieron que muchos lo cataloguen como el ‘nuevo Khabib’.