Tras la partida de Brock Lesnar de WWE, se especuló la posibilidad que ‘La Bestia Encarnada’ pudiera regresar a UFC, donde fue campeón de peso completo, sin embargo el presidente de la promoción de MMA descartó el regreso del luchador, debido a su edad.

En una entrevista para TMZ Sports, White afirmó que no tiene intenciones de fichar a Lesnar ni pronto, ni en un futuro lejano, debido a su edad (43 años).

"Me encantaría saber cómo está y cómo está su familia, cosas así; pero creo que ese sería el alcance de la conversación, nada de hablar de un regreso. Cualquier guerrero también merece su descanso”, respondió White por un eventual regreso del excampeón.

White también consideró que Brock Lesnar no necesita regresar a la UFC. “Ha ganado mucho dinero y no creo que necesite regresar. Simplemente no lo veo regresar aquí por su edad”, manifestó.

Brock Lesnar vs Fedor Emelianenko

Tras el alejamiento de Brock Lesnar de la lucha profesional, el presidente de la promotora de MMA Bellator (la segunda más importante en el mundo) Scott Coker deslizó la posibilidad de querer negociar con el luchador para enfrentar a la leyenda del deporte Fedor Emelienaneko.

Recordemos que durante mucho tiempo Emelianenko fue considerado el mejor peleador de MMA, sin embargo nunca tuvo la oportunidad de enfrentarse a Lesnar, cuando este era la figura más cotizada del UFC.

'DEMOLITION MAN’ OVEREEM ACABÓ CON SAKAI

Alistair Overeem derrotó a Augusto Sakai por nocaut técnico en la estelar del UFC Vegas 9. (Video: U

