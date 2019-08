Caín Velásquez sorprendió en su debut en la lucha libre en el evento TripleManía | VIDEO | FOTOS

El excampeón de los pesos completos del UFC, Caín Velásquez, impresionó en su debut en la lucha libre profesional, al realizar ágiles movimientos, en el evento TripleManía de la conocida promotora mexicana Lucha Libre Triple A.



Caín Velásquez realizó movidas de un luchador de menor peso como una llave de tijeras, o saltando sobre las cuerdas ante sus oponentes Texano Jr., 'Killer' Kross y Black Taurus.



Incluso fue el propio Caín Velásquez, quien le dio la victoria a su equipó con una llave 'kimura' sobre Texano Jr., ante una multitud que celebraba enloquecida.



En esta lucha, Caín Velásquez tuvo como compañeros de equipo al experimentado luchador azteca Psycho Clown, y al vicepresidente ejecutivo de All Elite Wrestling, Cody Rhodes.



Desde ya se comenta, que el debut de Caín Velásquez en la lucha libre profesional, fue el más impresionante en los últimos diez años. Superando a algunos deportistas de renombre como Ronda Rousey y Floyd Mayweather.



Pero el debut de Caín Velásquez, no fue lo único impresionante que tuvo esta presentación de la TripleManía, en otra lucha las figuras de All Elite Wrestling, Keny Omega y los Young Bucks ante Rey Fénix, Pentagón Jr. y Laredo Kid.



No cabe duda que esta edición de la TripleManía, edición número 27 concitó la atención de todos los aficionados de la lucha libre en el mundo entero y estuvo a la altura de las circunstancias.