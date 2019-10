Canelo Álvarez asegura que ninguno de los peleadores de UFC es un reto para él | VIDEO | FOTOS

Canelo Álvarez brindó unas declaraciones que sin duda generarán gran polémica. El campeón mundial de los pesos medianos de la AMB y el CMB afirmó que enfrentar a un peleador del UFC no significa un reto para él y consideró que sería algo parecido a una pelea callejera.



Canelo Álvarez no descartó enfrentar en el futuro a alguno de los más peleadores del UFC, pero lo haría como un negocio y no como un desafío. "No es lo mismo ser un peleador de la UFC a un boxeador", aseveró.



Para Canelo Álvarez enfrentarse a las estrellas del UFC no implica ningún riesgo. "Es como si peleas con un peleador callejero, a lo mejor sabe boxear un poco, pero no es lo mismo que estar contra un profesional", opinó.

Canelo Álvarez ofreció una extensa entrevista. (Video: Twitter TDUN MEX)

Sobre el encuentro que tuvo Conor McGregor del UFC contra el invicto boxeador Floyd Mayweather, Canelo Álvarez se pronunció: "Claro que vi esa pelea, por eso no creo que representen un reto para mí", agregó.



En la entrevista, Canelo Álvarez también se pronunció sobre la derrota que sufrió ante Floyd Mayweather hace unos años: "Tomé esa derrota como aprendizaje. Esa vez yo quería ganar, ser el mejor, pero me dolió mucho en el orgullo. Después de una semana dije quiero ser el mejor y esto no me va a detener", explicó.

"Yo quería ganar, me dolió mucho en el orgullo porque perdí".



Así como considera que un peleador del UFC no significa un reto en su carrera, Canelo Álvarez también dijo que una tercera pelea contra Gennady Golovkin tampoco lo sería, aunque reconoció que lo enfrentaría si es un buen negocio.



Canelo Álvarez buscará convertirse en campeón de los pesos semipesados de Boxeo cuando enfrente al campeón de la OMB Sergey Kovalev, el próximo 2 de noviembre en Las Vegas.



Recordemos que Canelo Álvarez es el actual campeón de peso mediano del CMB y la AMB, además, es el dueño de uno de los títulos de peso supermediano de la AMB.