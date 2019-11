Nocaut del UFC al boxeo: Pelea del 'Canelo' se retrasó para que el público pueda ver combate Masvidal vs Nate Díaz

El boxeo volvió a caer en su batalla contra el UFC por las preferencias del público. Esta vez en un hecho que nunca había ocurrido, una de las peleas del deporte de los puños, quizás las más importante del año Canelo Álvarez vs. Sergey Kovalev, tuvo un retrazo de más de 45 minutos, porque los organizadores decidieron que no querían competir contra el evento UFC 244 'Jorge Masvidal vs. Nate Díaz', que se llevaba a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York.

A pesar que se anunció que el evento UFC 244 se iba a realizar el sábado 2 de noviembre en el Madison Square Garden de Nueva York, Golden Boy Boxing Promotions anunció que esa misma fecha el Canelo Álvarez iba desafiar al ruso Sergey Kovalev por el título de peso semicompleto de la OMB.



Una idea 'audaz' de la promotora de propiedad del excampeón mundial Oscar de la Hoya, que a medida que se acercaba el 2 de noviembre, quedó en evidencia como muy mala, debido a la gran expectativa que generó el UFC 244 en contraparte a la promoción del nuevo combate del Canelo Álvarez, quien es llamado 'la cara del boxeo en la actualidad'.

Organizadores prefirieron posponer la pelea del Canelo y poner en las pantallas la pelea del UFC. (Video: Redes sociales)

La presencia de Dwayne Johnson 'La Roca' en el evento del UFC y la llegada del propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al Madison Square Garden, habría empujado a la organización del Canelo Álvarez vs. Sergey Kovalev ha retrasar el combate hasta el final del UFC.



Incluso en la MGM Grand Garden Arena transmitieron el combate del UFC, para que el público pueda esperar la salida del Canelo Álvarez y Sergey Kovalev. Hasta una de las leyendas del boxeo, como Roberto 'Mano de Piedra' Durán prefirió estar en el UFC, que ver la pelea del Canelo.

Trascendió que la decisión de retrasar la pelea del Canelo habría sido tomada por los ejecutivos el servicio de streaming DAZN, empresa que también cuenta con los derechos de transmisión del UFC en España.



Desde el retiro de Floyd Mayweather, el boxeo ha perdido la batalla por la audiencia contra el UFC. Eventos como Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov y ahora Jorge Masvidal contra Nate Díaz han superado en sintonía a las peleas más promocionadas del deporte de los puños en los últimos años como Canelo Álvarez vs. Gennady Golovkin 2 y ahora Canelo Álvarez vs. Sergey Kovalev.