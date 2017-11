El encuentro entre Floyd Mayweather y Conor McGregor ha concitado la máxima atención del mundo entero. Todos tienen algo que decir sobre este combate y por eso, en Trome conversamos con dos voces autorizadas para hablar de la 'pelea de los millones'.

Carlos 'Mina' Zambrano , excampeón mundial el peso pluma e integrante del equipo de Mayweather, así como, Claudio 'El Niño' Puelles, peleador de peso liviano del UFC y finalista del reality TUF Latinoamérica 3, brindaron sus impresiones de la pelea.



Puelles fue finalista del TUF Latinoamérica 3. (Redes sociales)

Para Carlos 'Mina' Zambrano el récord 49-0 de Floyd Mayweather y sus victorias ante rivales como Shane Mosley, Óscar de la Hoya, 'Canelo' Álvarez y el 'Chino' Maidana son una garantía de la victoria del 'Pretty Boy'.



Por el contrario; para Claudio Puelles, Conor McGregor tiene 'las armas' necesarias para ganar. "Está en un terreno que no conoce profesionalmente, pero conoce bien el puño y vamos a ver que mañana lo conecte", manifestó 'El Niño'.

Carlos Zambrano es parte del equipo de Floyd Mayweather. ( Redes sociales)

'Mina' Zambrano no consideró que los dos años de inactividad vayan a afectar a Mayweather. "Yo digo que Floyd no lo va a noquear, lo va a burlar, va a jugar con él, va a hacer que McGregor se arrepiente de entrar al boxeo", manifestó.



" Floyd no tiene el mismo hambre que Conor, pero la victoria de McGregor tiene que ser en los primeros rounds, porque si la pelea llega a la decisión, el triunfo va a ser para quien tiene más experiencia", expresó 'El Niño' Puelles.



Tanto Carlos Zambrano como Claudio Puelles tienen sus favoritos, todo el público también. Solo quedan unas horas para saber quién se convertirá en el 'Rey de los deportes de combate'.



Floyd Mayweather y Conor McGregor se enfrentarán esta noche en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. La pelea será transmitida por Fox Action.