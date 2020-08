Chito Vera acabó con el prospecto del UFC Sean O’Malley y afirmó que el ‘cielo es el límite', además, que ‘el perro que tiene en su interior’ es más fuerte que el de sus oponentes. “Él tiene la mano fuerte, pero no tira combinaciones”, afirmó el ecuatoriano.

“Los nombres no tienen nada que ver acá arriba (en la jaula), eso no importa. Todos pueden opinar, yo soy una persona dura, que entreno duro. Tengo una buena esquina”, dijo Chito Vera, en la entrevista post pelea.

Vera afirmó que tiene tres hijos que alimentar. “ Acá estoy el cielo es el límite ” , manifestó Chito Vera en la entrevista con Joe Rogan.

Sobre la lesión en el pie que sufrió O’Malley, Chito Vera respondió desde su particular punto de vista. “Cuando me pegó en el gemelo creo que se lesiono. O’Malley puede decir lo que quiera; pero a mí mi pie nunca me duele, porque yo pateo bien”, sentenció.

CHITO VERA: “ME FORJÉ DESDE ABAJO”

Vera también se pronunció sobre las cualidades de su rival. “Él pega fuerte; pero no tiene combinaciones”, opinó.

Finalmente Chito Vera recordó que es un peleador que se forjó desde abajo y que este lunes volverá al gimnasio, para continuar con sus entrenamientos.

