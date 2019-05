Combate Américas: Quedó lista la cartelera para el esperado evento de MMA en el Perú | FOTOS

Combate Américas realizará su primer evento en Perú y los fanáticos nacionales de las MMA ya esperan al viernes 31 de mayo para ver a algunos de los mejores talentos nacionales en acción ante duros rivales de Chile, México y Colombia.



En esta presentación de Combate Américas tendremos a los tres peleadores peruanos que ya han pisado la jaula de acero de la compañía, mientras que otro grupo de peleadores nacionales debutarán en un evento internacional.



Por eso en esta note te vamos a contar cual es la cartelera confirmada del evento de Combate Américas, 'Combate Perú'.

La pelea coestelar de la noche, Marlon Gonzáles defenderá la bandera peruana ante el chileno Pablo Villaseca, en una pelea de peso pactado en los 68 kilos.



En tanto, María Paula Buzaglo regresará a la jaula de acero para medirse a la mexicana Alitzel Mariscal, en una pelea pactada en el peso paja (52 kilos).

La pelea principal de Combate Américas será protagonizada por el talento nacional Geanfranco Cortez ante el mexicano Daniel Zellhuber en el peso liviano (70 kilos).



Otro peruano que ya participó en Combate Américas es Kevin Moreyra, quien enfrentará al brasileño radicado en Perú, Bruno 'Jacunda' en los 66 kilos.

CARTELERA COMPLETA COMBATE AMÉRICAS PERÚ



- Geanfranco Cortez (PER) vs. Daniel Zellhuber (MEX)

- Marlon Gonzáles (PER) vs. Pablo 'El Gallo' Villadeca (CHI)

- María Paula Buzaglo (PER) vs. Alitzel Mariscal (MEX)

- Renzo 'El Nene' Méndez (PER) vs. Andrés Ayala (COL)

- Rodrigo Vera (PER) vs Eduardo 'Cyborg' Torres (CHI)

- Kevin Moreyra (PER) vs Bruno 'Jacundá' (BRA)

​- Vicente 'El Cemento' Vargas (PER) vs. Zury Valenzuela (PER)

- Dana Grau (PER) vs. Jennifer Gonzáles (CHI)

- William Sánchez (PER) vs. David Martínez (MEX)

- Omar Torres (PER) vs. José Alberto Ochoa (MEX)