Renzo 'El Nene' Méndez debutará en Combate Américas: "Soy un peleador que no le importa cómo gana, pero gana" | VIDEO

Uno de los peleadores nacionales de MMA con mayor proyección es Renzo 'El Nene' Méndez y este viernes tendrá una gran oportunidad en su carrera, cuando enfrente al colombiano Andrés 'Doble A' Ayala, en su debut en Combate Américas, que por primera vez llevará a cabo un evento en el Perú.

"Estoy super preparado para dar mi mejor performance contra el colombiano Andrés Ayala, en este esperado debut con Combate Américas", manifestó Renzo 'El Nene' Méndez.



Sobre su oponente, Renzo 'El Nene' Méndez manifestó que no sabe mucho de su rival. "No sé como es mi rival, no sé si es fuerte o débil, no soy de los peleadores que les gusta hablar de su rival", afirmó.

Entrevista Renzo 'El Nene' Méndez / Combate Américas

El peleador peruano añadió que está preparado para ganar por sumisión, nocaut o por decisión. "Soy un peleador que no le importa como gana, pero gana", expresó Renzo 'El Nene' Méndez.



El peleador peruano también se mostró emocionado por los momentos previos a este gran evento de Combate Américas en Perú. "Para mí este pesaje fue hermoso, jamás he presenciado. He tenido la oportunidad de estar detrás del escenario, pero nunca adelante. Creo que es el sueño de cada peleador", manifestó Renzo 'El Nene' Méndez.

Finalmente Renzo 'El Nene' Méndez invitó a todo el público nacional a acudir al coliseo Manuel Bonilla para apoyar a los peleadores peruanos. "Vamos a apoyas las MMA peruanas para que todo el mundo nos conozca y sobre salir en todo", expresó.



Renzo 'El Nene' Méndez enfrentará a Andrés 'Doble A' Ayala en una de las peleas más esperadas del evento Combate Américas que se llevará a cabo en el coliseo Manuel Bonilla de Miraflores, este viernes a las 8 de la noche.