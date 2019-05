Conor McGregor afirma que derrotaría a Floyd Mayweather en una revancha de boxeo | VIDEO | FOTOS

Conor McGregor sorprendió a más de un aficionado a los deportes de combate, al asegurar que vencería al retirado Floyd Mayweather en una revancha de boxeo. Según dijo, Mayweather lo sorprendió 'porque cambió su estilo superdefensivo a un agresivo ataque, al que no estaba preparado'.



Durante una entrevista con Tony Robins, Conor McGregor afirmó que le gustaría pelear de nuevo con Floyd Mayweather y aseguró que en está 100 por ciento seguro que ganaría en esta ocasión.



A diferencia de la mayoría de la gente, Conor McGregor cree que la pelea fue pareja, hasta que Floyd Mayweather 'se vio forzado' a utilizar una estrategia ofensiva.

" Floyd Mayweather nunca había peleado así en toda su vida, pero lo hizo por que fue golpeado", dijo con total frescura Conor McGregor.



Conor McGregor añadió que no estaba preparado para enfrentarse a un Floyd Mayweather tan ofensivo. No esperaban esta estrategia.

Floyd Mayweather derrotó por nocaut técnico a Conor McGregor en setiembre del 2017, en un combate realizado en la arena T-Mobile de Las Vegas.



Pese la opinión general, Conor McGregor cree que el enfrentamiento fue parejo y que no sería descabellado que Floyd Mayeweather le de su revancha.