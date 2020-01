Conor McGregor estará de vuelta en el octágono del UFC este sábado 18 de enero y en una entrevista para su portal The Mac Life afirmó que el campeón de los pesos livianos, el ruso Khabib Nurmagomedov, ‘tiembla’ ante la posibilidad de darle una pelea de revancha, pese a que en el primer combate lo sometió con un mataleón en el cuarto round.

“Él (Khabib Nurmagomedov) está temblando, el hombre está temblando. No quiere la pelea, no la quiere. Todos quieren la pelea, Dana (White), quiere la pelea, todos la queremos. Él puede correr, pero no esconderse”, manifestó Conor McGregor cuando le preguntaron sobre una posible pelea contra Khabib.

Para Conor McGregor, él estaba ganando la pelea contra Khabib Nurmagomedov, antes de ser sometido con una estrangulación de ‘mataleón’.

“Yo gané el primer asalto conecté más golpes que él, el tuvo mejor posición sobre la lona, pero yo conecté más que él. ¿Qué hizo en el primer round? En el segundo asalto logró ese golpe de suerte y ¿qué paso después? Estaba ganando el tercer round e incluso en los intercambios de pie, en el cuarto round”, afirmó Conor McGregor.

El irlandés Conor McGregor también cree que no se preparó bien para la pelea contra el ruso Khabib Nurmagomedov. “Fui muy irrespetuoso con mi equipo por mi falta de compromiso, pero aún así competí en esta pelea”, expresó.

Pese a lo dicho por Conor McGregor, antes de ser sometido por Khabib Nurmagomedov en el cuarto asalto, los tres jueces lo tenían abajo en las tarjetas 29-27, incluso los tres lo vieron perder el segundo round 10-8.

Conor McGregor estará de regreso en la jaula del UFC este sábado 18 de enero cuando enfrento al vaquero Donald Cerrone, en la pelea principal del UFC 246 , desde la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada.

En tanto, Khabib Nurmagomedov enfrentará a Tony Ferguson en una nueva defensa de su título, el 18 de abril en el UFC 249