Conor furioso con el presidente del UFC por decir que ahora el ruso Khabib 'es el hombre' en la compañía | VIDEO

Conor McGregor hasta ahora no reconoce su derrota ante el ruso Khabib Nurmagomedov, o al menos, eso parece. El polémico peleador irlandés se enfadó cuando se enteró que el presidente del UFC, Dana White, consideró que el campeón de peso liviano, 'el águila' es el hombre (más importante) en el UFC.



Todo se inició en una rueda de prensa, el presidente de UFC Dana White dejó entrever que a diferencia de hace unos años Conor McGregor ya no 'es el hombre' y que ese lugar 'lo ocupa Khabib Nurmagomedov'.



" Conor McGregor ya no es el hombre, ahora Khabib Nurmagomedov es el hombre que toma las decisiones", expresó Dana White.

Así terminó la pelea entre Khabib y Conor. (Redes sociales)

Estas declaraciones de inmediato llegaron a los oídos de Conor McGregor, quien no tardó en responder lo dicho por White, fiel a su estilo.



"¿Quién no es el hombre? Tu hombre tuvo ese evento de marquesina ( UFC 242), ¿verdad? Más como un evento en una carpa, era una tienda de campaña en la puta arena. Sigue engañando a tu propio caballo. Campeonatos de snorkel (modalidad de natación) con correa Jock", increpó Conor McGregor.

Recordemos que desde la dolorosa derrota ant e Khabib Nurmagomedov, Conor McGregor no ha vuelto a subir a la jaula de acero, pese a que hay rivales como Tony Ferguson y Justin Gaethje, que podrían brindar una gran pelea.



Lo cierto es que con su publicación, Conor McGregor demostró que no soporta ya no ser el centro de atención en el UFC y urge de regresar al octágono, aunque todo hace indicar que no lo veremos de vuelta hasta el 2020.