Conor McGregor se jacta de haber golpeado a compañero de Khabib Nurmagomedov | VIDEO | FOTOS

Conor McGregor no pierde su polémico estilo. La superestrella del MMA publicó en sus redes sociales una imagen de los hechos de violencia ocurridos tras su pelea en el UFC 229, en la que se jactó que uno de los compañeros del ruso Khabib Nurmagomedov quiso agredirlo, pero terminó recibiendo un puñete directo al rostro.



"Me lanzó un jab con la izquierda (el compañero de Khabib Nurmagomedov) e intentó protegerse con el guardia de seguridad, pero lo vi a una milla de distancia y lo conecté de lleno", escribió Conor McGregor al lado de las imágenes de la pelea.



Pese a que Conor McGregor fue totalmente controlado en esa pelea, al irlandés no le quitó el entusiasmo por jactarse de sus acciones, tal vez con la intención de provocar a Khabib Nurmagomedov.

Por los violentos hechos ocurridos entre Conor McGregor y el equipo de Khabib Nurmagomedov, la Comisión Atlética de Nevada le impuso al irlandés una suspensión de seis meses, mientras que el rubo recibió nueve meses.



Pero no solo eso, mientras que Conor McGregor pagará una multa de 50 mil dólares, Khabib Nurmagomedov deberá pagar 500 mil. Ante esta situación, el manager del ruso, Ali Abdelaziz, anunció que 'el Águila' no volverá a pelear en Las Vegas.



Abdelaziz afirmó que Khabib Nurmagomedov se encuentra enfadado por la suspensión a sus compañeros Abubakar Nurmagomedov y Zubaira Tukhugov.



" Khabib no peleará más en Las Vegas, a él le encanta Nueva York y buscaremos una pelea a fines de año para él", afirmó.