Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov rompieron récord en la historia del UFC

El combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 se convirtió en la pelea con mayores ventas en la historia el UFC, al alcanzar la suma récord de 2,4 millones de pagos por eventos (PPV) vendidos en todo el mundo. De esta manera, Conor McGregor demuestra que es la superestrella más grande de la promotora en estos momentos.



Pese a que UFC no ha revelado cifras oficiales sobre la cantidad de PPV vendidos por la pelea entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, el presidente de la compañía Dana White manifestó la semana pasada que los números superaban los 2 millones de PPV.



De esta manera el evento UFC 229 Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov superó al evento UFC 202 Conor McGregor vs Nate Díaz II, del 20 de agosto del 2016, que vendió 1,65 millones de PPV.

¡EL TRIUNFO DEL CAMPEÓN! #UFCxFOX Revive la victoria de Khabib Nurmagomedov sobre Conor McGregor en la pelea estelar de UFC 229. pic.twitter.com/joFnJvE3zt — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 7 de octubre de 2018

UFC 229 no solo hizo historia al convertirse en el evento con más ventas en UFC, también sirvió para demostrar que pese a su ausencia por dos años, Conor McGregor continúa como la figura más importante de la compañía. Recordemos que en Estados Unidos el precio de este PPV fue de 64.99 dólares.



De los cinco eventos con mayores ventas de UFC, Conor McGregor fue estelarista en cuatro de ellos. Solamente no estuvo en el UFC 100 que tuvo como protagonistas principales a Brock Lesnar y al especialista en sumisiones Frank Mir.

Con este récord logrado por el UFC 229, la lista de los cinco eventos con mayores ventas en las historia de UFC quedó de la siguiente manera:



1) UFC 229 Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov (6 de octubre del 2018).- 2,4 millones de PPV.



2) UFC 202 Conor McGregor vs. Nate Díaz II (20 de agosto del 2016).- 1,65 millones de PPV



3) UFC 196 Conor McGregor vs. Nate Díaz I (5 de marzo del 2016).- 1,5 millones de PPV.



4) - UFC 100 Brock Lesnar vs. Frank Mir (11 de julio del 2009).- 1,3 millones de PPV



- UFC New York City (205) Conor McGregor vs. Eddie Álvarez (12 de noviembre del 2016) 1, 3 millones de PPV.



Estos números explican el porque de las grandes licencias que tienen los directivos de UFC con Conor McGregor y 'ya se frotan las manos' planeando la revancha entre el controvertido peleador irlandés y el campeón de peso liviano, Khabib Nurmagomedov.