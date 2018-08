Si hace unos días Conor McGregor generó gran polémica al considerarse el Bruce Lee de nuestros tiempos, esta noticia indignará mucho más a los fanáticos del legendario campeón del boxeo, Muhammad Ali, Cassius Marcellus Clay.



Resulta que el presidente de UFC, Dana White, calificó a Conor McGregor como 'su Muhammad Ali o su Mike Tyson', con motivo del retorno del irlandés al octágono más famoso del mundo.



" Conor McGregor es mi Muhammad Ali, mi Mike Tyson. Lo supe desde que me senté a cenar con él. Me dije ese chico va a ser una estrella", manifestó Dana White.



Esta comparación de Conor McGregor con Muhammad Ali ya provocó el rechazo de los fanáticos del boxeo, quienes no solo consideran a Ali como el más grande pugilista de todos los tiempos, sino lo ven como el más importante deportista de la historia.



La importancia de Muhammad Ali trascendió el mundo del boxeo, principalmente por sus críticas al sistema de gobierno estadounidense, que incluso lo empujo a negarse a combatir en la guerra de Vietnam, lo que le costó ser despojado de su campeonato.



Por el contrario, Conor McGregor se ha destacado afuera del ring por sus altisonantes declaraciones y actos vandálicos, por los cuales estuvo detenido en Nueva York.



Conor McGregor volverá a la acción en UFC a casi dos años de su última presentación, el próximo 6 de octubre en una pelea por el título de los pesos livianos, ante el actual campeón de la categoría, el ruso Khabib Nurmagomedov.



En su última presentación en UFC, Conor McGregor noqueó al anterior campeón de la categoría Eddie Álvarez, en la histórica presentación del UFC en el Madison Square Garden.