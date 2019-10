Seguidor de Khabib le tiró un botellazo a Conor McGregor durante conferencia | VIDEO

Conor McGregor no es muy querido en Rusia y eso quedó en evidencia en una rueda de prensa, cuando un fanático le tiró una botella de agua, que supo esquivar oportunamente. Resulta que un ciudadano daguestaní (paisano de Khabib Nurmagomedov) no le gustó las declaraciones de Conor McGregror sobre su pueblo y no dudó en tirarle una botella con agua.



Todo comenzó cuando este ciudadano daguestaní le preguntó a Conor McGregor 'por qué odia a esta nación', a lo que el irlandés respondió 'porque toda esta gente fue mala con él'.



"¿Toda la gente? ¿Qué te hicieron mi padre o mi hermano? ¿Crees que ellos también son unos cobardes?", le increpó a Conor McGregor este sujeto.

Con sus habilidades de boxeo, Conor McGregor esquivó el botellazo. (Captura redes sociales)

Conor McGregor de inmediato respondió 'Sí', lo que enfureció a esta persona, que no encontró mejor manera de desquitarse que arrojándole una botella con agua.



Demostrando sus habilidades de boxeo, Conor McGregor esquivó la botella, mientras el personal de seguridad se llevó a esta persona. Todo esto fue grabado y compartido en redes sociales.



Conor McGregor llegó a Rusia para anunciar que volverá a pelear en el UFCel próximo 18 de enero del 2020, aunque no reveló contra quién.



Conor McGregor también afirmó que durante la pelea contra el ruso Khabib Nurmagomedov se encontraba lesionado y que esta listo para una revancha, 'aunque el ruso no quiere tomar el riesgo de una nueva pelea'.