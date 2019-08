Conor McGregor pide disculpas por agredir a un sujeto en un bar y descartó su retiro del MMA

Conor McGregor nuevamente está envuelto en medio de la polémica por agredir a una persona que no quiso tomar su whisky en Irlanda. Por ello, en una entrevista el exdoble campeón del UFC pidió disculpas a todos sus seguidores por el altercado y aseguró que ya hizo las pases con la víctima del bar.



En una entrevista para el conocido periodista Ariel Helwani en ESPN, Conor McGregor afirmó que lamenta todo lo ocurrido y que dio muestras de 'un comportamiento inaceptable' al cometer esta agresión.



"Estaba equivocado. Ese hombre merecía disfrutar de su tiempo en el pub sin que terminara de la manera en que lo hizo... Traté de hacer las paces e hice las paces en ese entonces. Pero no importa. Estaba equivocado. Debo venir aquí ante ustedes y ser responsable y asumir la responsabilidad", manifestó Conor McGregor.

El brutal puñetazo que Conor McGregor le propinó a un hombre en un bar. (Captura y video: YouTube)

Conor McGregor recordó que empezó a practicar artes marciales para defenderse de ese tipo de agresiones y no para cometerlas, como ocurrió en dicho bar de Dublin.



En tanto, Conor McGregor también se mostró dispuesto a asumir toda la responsabilidad por los actos cometidos. "No me esconderé de eso. Estaba equivocado. Fue un comportamiento completamente inaceptable para un hombre en mi posición", añadió.

Conor McGregor expresó su deseo de regresar pronto al octágono. P0r lo pronto se recupera de una lesión a la mano izquierda, por la cual tuvo que ser intervenido medicamente en mayo.



Finalmente reveló que tenían planeado enfrentar a Justin Gaethje en junio, pero la lesión se lo impidió. Pese a ello, Conor McGregor afirmó que hay una ligera posibilidad de volver a pelear este 2019.