Conor McGregor ha vuelto a las primeras planas, tras confirmarse su combate contra el campeón de peso liviano Khabib Nurmagomedov en el evento UFC 229, luego de dos años de ausencia. Este enfrentamiento pudo pactarse gracias a que el irlandés resolvió sus problemas con la justicia tras atacar a un bus lleno de peleadores el pasado mes de abril en Brooklyn.



Conor McGregor se declaró culpable por los hechos ocurridos hace unas semanas, tras pagar una fianza de 50 mil dólares para no quedar detenido, sin embargo pese a resolver sus problemas con la justicia, se esperaba que reciba alguna sanción por parte del UFC, ya que en este ataque resultaron heridos luchadores como Michael Chiesa y Ray Borg.



Pese a ello, el presidente de UFC Dana White le manifestó a TMZ Sports que Conor McGregor no recibirá ninguna sanción de la promotora.



“¿Suspendido? Él no ha peleado en dos años. ¿Cuánto tiempo más deber estar fuera? ( Conor McGregor) ha perdido mucho dinero, millones de dólares, por lo que paso en Nueva York. ¿Qué más podríamos hacerle a él?", se preguntó Dana White.



Para Dana White, Conor McGregor ya recibió suficiente castigo de parte de las autoridades y norteamericanas. "Es bueno ser el rey del PPV¿No?", manifestó Dana White.



Con estas declaraciones queda claro que en UFC no piensan tomar ninguna determinación por los actos vandálicos de Conor McGregor. Por el contrario, están contentos con el regreso del irlandés.



" Conor McGregor estaba esperando resolver sus problemas con la justicia y una vez que pasó ello. Nos pidió que organicemos su regreso rápido", explicó el hombre detrás del éxito de UFC.



Conor McGregor enfrentará a Khabib Nurmagomedov el próximo 6 de octubre en la pelea principal del evento UFC 229 en Las Vegas, Nevada.