Conor McGregor ya tiene fecha para su regreso a UFC. Después de meses de ausencia, 'The Notorious' volverá a entrar a la jaula de acero para un enfrentamiento ante el campeón de su división, el temido luchador ruso Khabib Nurmagomedov, el próximo 6 de octubre en el evento UFC 229, en Las Vegas, Nevada.



Durante una conferencia de prensa de los próximos combates de UFC en este 2018, se confirmó la fecha de retorno del polémico peleador irlandés Conor McGregor.



Después de los lamentables incidentes que protagonizó en Brooklyn, al destrozar las lunas del bus en el que se transportaba Khabib Nurmagomedov y su equipo, Conor McGregor fue despojado del título mundial.



Tras estos incidentes, Khabib Nurmagomedov conquistó el título vacante de la división ante Al Iaquinta, sin embargo no lo conquistó de manera legitima para varios aficionados del UFC.



Conor McGregor no pisa el octágono de UFC desde noviembre del 2016, cuando ganó el cinturón frente a Eddie Álvarez. Su regreso se dará tras más de dos años de ausencia.



El combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en la Arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada.



Durante esta conferencia de UFC también se anunció el retorno de Nate Díaz frente a Dustin Poirier en una lucha de eliminación rumbo al título de peso liviano.



En la misma conferencia, la representante de Perú, Valentina Shevchenko tuvo su primer careo con la campeona de peso mosca Nicco Montaño. Ellas se enfrentarán el próximo 8 de setiembre, en el UFC 228.