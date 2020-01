Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone es el combate más importante del UFC en los últimos meses. La gran estrella de las artes marciales mixtas vuelve al octágono después de más de un año de ausencia y lo hará frente al hombre que tiene la mayor cantidad de finalizaciones en la historia de UFC, el Cowboy Donald Cerrone. Para que no te pierdas este combate, en esta nota te vamos a contar el día, la hora y el canal en el que puedes ver el UFC Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone.

Esta gran pelea Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone se llevará a cabo este sábado 18 de enero en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada, con capacidad para 20 mil personas, desde las 6:15 de la tarde (hora peruana), sin embargo la cartelera principal comenzará desde las 10 de la noche.

Para esta ocasión como es costumbre desde hace varios meses el UFC será transmitido por la señal de FOX Action del paquete FOX Premium en Latinoamérica, mientras que al igual que ocurrió con el histórico UFC 244, para esta ocasión el combate Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone también será transmitido por el líder mundial en deportes ESPN (a excepción de México).

UFC

Así en Latinoamérica tendremos una doble transmisión televisiva, mientras que en los Estados Unidos, el combate podrá ser visto a través del servicio de streaming ESPN+, mientras que en España los derechos de transmisión se encuentran a cargo de DAZN y en el Reino Unido podrá ser visto por BT Sport.

UFC CONOR MCGREGOR VS. COWBOY CERRONE CARTELERA PRINCIPAL

Perú / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Argentina / 12:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Paraguay / 12:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Uruguay / 12:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Chile / 12:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Bolivia / 11:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Ecuador / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Colombia / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

México / 9:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 10:00 p.m. (ESPN+)

España / 5:00 a.m. domingo /(DAZN)





UFC CONOR MCGREGOR VS. COWBOY CERRONE CARTELERA PRELIMINAR

Perú / 8:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Argentina / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Paraguay / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Uruguay / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Chile / 10:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Bolivia / 9:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Ecuador / 8:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

Colombia / 8:00 p.m. (Fox Action/ ESPN)

México / 7:00 p.m. (Fox Action)

Estados Unidos / 8:00 p.m. (ESPN+)

España / 3:00 a.m. domingo /(DAZN)

Recordemos que las personas que cuenten con el servicio de UFC Fight Pass podrán ver cuatro peleas pre-preliminares, 1 hora con 45 minutos antes del inicio de las preliminares.

La expectativa por ver el regreso de Conor McGregor ante Cowboy Cerrone es grande. No por nada las entradas que se pusieron a la venta en Internet, prácticamente ‘volaron’ en pocos minutos.

Conor McGregor vs. Cowboy Cerrone será la lucha principal del evento UFC 246 este sábado 18 de enero, así que no puedes perderte esta gran pelea de la primera jornada del UFC en el 2020.