El anuncio del combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov trajo gran entusiasmo a los fans del UFC, por ver al irlandés ante un luchador neto que podría ponerlo en problemas como el ruso, sin embargo el anuncio también trajo gran preocupación, ya que este podría cancerlarse debido a los antecedentes de lesiones del 'Águila rusa'.



Muchos fans del UFC temieron que este combate no se llegue a concretar, debido a que Khabib Nurmagomedov ha sufrido lesiones que lo han retirado de combates importantes en el UFC.



Para no hacerse ilusiones muchos fans esperaron hasta el ultimo momento, con el fin de tener la seguridad que Khabib Nurmagomedov no sufra una lesión que lo saque del combate.

Y así fue, por fortuna Khabib Nurmagomedov no tuvo ningún problema físico, paso el pesaje correspondiente y estará presente ante Conor McGregor, la noche de este sábado, en la primera defensa de su título.



Las constantes lesiones de Khabib Nurmagomedov, despertaron mucho escepticismo entre los fans. A ello debemos sumarle que se anunció la presencia de Tony 'El Cucuy' Ferguson en la pelea coestelar del UFC 229.

Para muchos la decisión se colocar a Ferguson ante Anthony Pettis, respondía a una decisión para tenerlo listo ante una eventual lesión de Khabib Nurmagomedov en el UFC 229.



Precisamente el enfrentamiento entre Khabib Nurmagomedov y Tony Ferguson se canceló en dos ocasiones: en diciembre del 2015 y en el 2017 por problemas físicos del ruso. Anteriormente no pudo pelear contra Donald Cerrone ni Gilbert Melendez.

Con la presentación de Khabib Nurmagomedov en la ceremonia de pesaje quedó confirmado que estará ante Conor McGregor este sábado en la primera defensa de su cinturón de peso liviano.