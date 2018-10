Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov: Salieron los memes más divertidos de la esperada pelea del UFC

Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov en el UFC 229 es el encuentro del que todo el mundo habla y en redes sociales no podía ser la excepción. Por eso los cibernautas no perdieron tiempo y sacaron los primeros memes del combate denominado 'el más importante en la historia del UFC'.



La mayoría de cibernatuas 'se agarraron' de la condescendencia del presidente de UFC, Dana White, con el peleador irlandés Conor McGregor, quien pese a no obedecer las normas y provocar alborotos, es considerado por la empresa debido a que genera las mayores ganancias.



Otros se burlaron de la época cuando Conor McGregor era un fontanero en Dublín, mientras que otros cibernautas recordaron los problemas del 'Notorious' con la justicia de los Estados Unidos.

Como ven Conor McGregor puede ser un violento peleador en la jaula de acero, sin embargo en esta ocasión fue víctima de las bromas pesadas en redes sociales.



Recordemos que la pelea ante el ruso Khabib Nurmagomedov, marca el regreso de Conor McGregor al UFC, debido a que el año pasado tomó una pelea de boxeo contra Floyd Mayweather.

Conor McGregor fue el primer peleador en la historia de UFC en ostentar dos cinturones a la misma vez, hazaña que luego repitió Daniel Cormier.



Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov se llevará a cabo la noche del sábado en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada.