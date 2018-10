Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov EN VIVO EN DIRECTO. El controvertido noqueador irlandés realizatá su esperado regreso al UFC, enfrentando al implacable peleador ruso Khabib en un combate que tendrá al título mundial de peso pluma. El combate será transmitido por los canales Fox Action para Centro y Sudamérica, mientras que Fighting Sports Network y TDN harán lo propio en México, para el resto del mundo este combate podrá ser visto bajo la modalidad de PPV. Tras su incursión en el mundo del boxeo, Conor McGregor regresa a UFC dispuesto a enfrentar al actual dueño del cinturón, Nurmagomedov en un encuentro pactado a cinco asaltos en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada. El público se encuentra dividido muchos creen que McGregor podrá noquear a Khabib, sin embargo otra gran mayoría no le ve chance al irlandés frente 'al Águila rusa'.



Conor McGregor dejó momentáneamente UFC para buscar destronar al rey del boxeo Floyd Mayweather. En ese tiempo fuera de los octágonos, Khabib Nurmagomedov se convirtió en el campeón, sin enfrentar al irlandés. Por eso el combate entre McGregor y Khabib definirá al verdadero campeón de los pesos livianos del UFC.



El encuentro entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov también marcará el fin de una rivalidad que se originó cuando McGregor atacó un bus lleno de peleadores de UFC, donde se encontraba Khabib. 'The Notorious' buscaba vengar una afrenta del ruso contra su compañero Artem Lobov.

Ya en el primer careo entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov, el noqueador intentó hacer caer al ruso en sus 'juegos mentales', convocándolo al borde de 'la humillación', sin embargo Khabib supo mantener la calma, para sorpresa de los fans del UFC.



Recordemos que otros peleadores como José Aldo Jr. y Eddie Álvarez han caído en los 'juegos mentales' de Conor McGregor, enfrentándolo con ira y cambiando sus estrategias de pelea, lo que ocasionó sus derrotas y las costó sus títulos de UFC.



Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov este sábado.

En la previa del combate, Conor McGregor firmó un millonario por seis peleas en el UFC, el mismo que contempla la promoción de su whisky Proper 12 y que aparecerá en el octágono del UFC.



Conor McGregor cuenta con un récord de veintiún victorias y tres derrotas, mientras que Khabib Nurmagomedov nunca ha perdido en veintiséis enfrentamientos, siendo el único campeón invicto en el UFC en la actualidad.



Conor McGregor desafío al campeón Khabib Nurmagomedov (UFC)

Sobre Khabib Nurmagomedov es conocido por ser el campeón invicto y por haber entrenado con osos desde que era un pequeño en Rusia. Los videos se encuentran en diferentes redes sociales, haciéndolo un temible peleador para cualquier rival en UFC.



El combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov también marcará otro enfrentamiento entre el golpeador y el luchador, un duelo clásico entre dos estilos en el UFC y el MMA en general.

Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se medirán en la batalla principal del UFC 229 este sábado a las 9 de la noche (hora peruana) en la arena T-Mobile de Las Vegas, con capacidad para 18 mil personas.



Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov será transmitido por diversos canales en todo el planeta, en Centro y Sudámerica podremos verlo gracias a la señal de Fox Action del paquete Fox Premium, mientras que en México será emitido por TDN y Fighting Sports Network, para el resto del planeta el UFC 229 irá por la modalidad de PPV.

Horario McGregor vs Khabib

​

Como verán en cada país tiene dos horarios, esto es por que primero tenemos las peleas preliminares y luego la pelea principal que es 4 horas más tarde.



Argentina: 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile: 9:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Brasil: 8:00 pm

Colombia: 7:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

México (DF): 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Venezuela: 7:00 pm

Bolivia: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

Panamá: 5:15 pm

Honduras: 4:15 pm

Estados Unidos (Nueva York, Washington, Massachusetts, Florida): 7:15 pm

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:15 pm – 8:00 pm

Estados Unidos (Texas): 5:15 pm – 9:00 pm.



Horarios de la pelea en Europa

​

España: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

España (Islas Canarias): 10.00 p.m.

Marruecos: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

Holanda: 112:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

Alemania: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

Italia: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

Francia: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)

Inglaterra: 12:15 pm – 4:00 am (Domingo 7 de Octubre)