Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov es el combate más esperado por todos los fans del UFC y nosotros te vamos a contar como puedes ver EN VIVO el esperado regreso del 'Notorious' al octágono más del mundo, en una cartelera que estará plagada de grandes figuras como el 'Cucuy' Ferguson, Anthony Pettis y el noqueador Derrick Lewis. Sin duda alguna la gran atracción de la velada será ver de vuelta a Conor McGregor.



El combate del UFC 229 Conor McGregor vs Khabib Nurmagomedov se llevará a cabo este sábado 6 de octubre en la arena T-Mobile de Las Vegas, Nevada y se espera un lleno de bandera. Recordemos que el recinto tiene una capacidad para más de 18 mil personas.



La arena T-Mobile es el coliseo más importante de Las Vegas en estos momentos. Los mejores combates de boxeo como Canelo Álvarez vs. GGG o Floyd Mayweather contra el mismo C onor McGregor se realizaron en este coliseo.



Pero muchos se preguntan a qué hora se realizará el combate. Pues bien, la velada preliminar del UFC 229 comenzará a partir de las 5:30 de la tarde (hora peruana) y la cartelera estelar comenzará a las 9 de la noche.



Es decir el combate entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov podría comenzar entre las 10:30 y las 11 de la noche, ello en gran parte depende de cómo se produzcan los otros combates.

En Centro y Sudamérica, el combate será transmitido por el canal de paga Fox Action del paquete Fox Premium tanto en su versión digital (Movistar TV 185, DirecTV 564, Claro 332), como en su señal HD (Movistar 787, DirecTV 1561, Claro 623).



Sin embargo en otros países de habla hispana, como en México, el enfrentamiento entre Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov se verá por la señal de Fighting Sports Network, mientras que en los Estados Unidos, la velada será exclusiva de la modalidad de PPV en cualquier cable operador.

CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV UFC 229 CANALES Y HORARIOS



Colombia (9:00 p.m.) Fox Action

Argentina (11:00 a.m) Fox Action

México (10:00 p.m.) Fighting Sports Network

España (4:00 am.) PPV

Uruguay (11:00 p.m.) Fox Action

Chile (11:00 p.m.) Fox Action

Costa Rica (8:00 p.m.)Fox Action

Ecuador (9:00 p.m.) Fox Action

Estados Unidos: (9:00pm) PPV





Ahora que ya sabes como ver el esperado regreso de Conor McGregor al UFC no te puedes perder este combate, además, recuerda que en Trome.pe te vamos a traer la mejor información del UFC 229 antes, durante y después del evento.



Conor McGregor volverá a competir en UFC, luego de casi dos años de ausencia. Su último combate fue el 12 de noviembre del 2016 ante Eddie Álvarez en el Madison Square Garden, aunque en setiembre del año pasado hizo su incursión en el boxeo profesional ante Mayweather.